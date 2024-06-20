房東漲租不手軟！　高雄驚見套房月租1年漲4千

記者張雅雲／高雄報導

高雄不只房價飆漲，租金也漲不停。根據實登揭露，高雄美術館特區的房租漲幅相當有感，甚至有房東短短一年，租金一口氣漲4千元，換算年租金得多負擔近5萬元，讓租屋族壓力山大。

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▲高雄不只房價飆漲，租金也漲不停。（示意圖／記者張雅雲攝）

根據實登揭露，高雄美術館特區的租金行情，跟去年相比，今年出現明顯漲幅。就有房東一次調漲了4千元，像是「印象巴黎」套房月租金從去年1.5萬元租金，今年漲到1.9萬元，換算一年租金就得多負擔近5萬元。「恆上君悅」2房也有屋主從1.6萬元，調漲到2萬元，漲幅達25%。

▲2024年美術館特區房租調漲。（ETtoday製表）

高雄市不動產仲介公會監事林家福表示，美術館特區美術館生活圈內有佔地41公頃的內惟埤文化園區，並有高雄市立美術館，藝文氣息相當發達，也是高雄傳統豪宅聚落，大樓屋齡多在10~20年，依屋況、裝潢不同，套房租金多落在1.5~1.6萬元，受近年房價飆漲影響，租金也開始跟漲。

林家福說，美術館特區大樓只有「印象巴黎」、「Bingo家築」有套房產品，堪稱供不應求，吸引不少喜歡美術館地段環境，又不想負擔太高租金的小資族，通常一有釋出很快就能租掉，而目前「印象巴黎」出租中的套房月租金，也開到2萬元，租金持續攀高。

▲美術館特區有規劃獨立套房的大樓不多，堪稱供不應求。（圖／記者張雅雲攝）

至於分租套房需與人合租，租金約1.5萬元，漲幅也較獨立套房低。而2房不含車位租金落在1.8~2萬元，3房租金約為2.5萬元起跳，「恆上君悅」正對馬卡道路，視野景觀佳，2房月租2萬也算符合區域行情。

林家福表示，該區房租緩步上漲趨勢未出現改變，但若一口氣跳漲太多，也要面臨同區域類似物件的挑戰。

▲北高有台積電設廠，也有不少上下游產業鏈的新租客湧入美術館特區，帶動區域租金行情。。（圖／記者張雅雲攝）

住商不動產楠梓土庫加盟店長王仁男分析，近年南台灣受惠產業建設議題，帶動房價漲勢快又猛，又有物價飆漲、房貸利率連五升，一波波增加房東的持有成本。此外，北高有台積電設廠，也有不少上下游產業鏈的新租客湧入美術館特區，帶動區域租金行情提升。

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