ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

房東漲租不手軟！　高雄驚見套房月租1年漲4千

記者張雅雲／高雄報導

高雄不只房價飆漲，租金也漲不停。根據實登揭露，高雄美術館特區的房租漲幅相當有感，甚至有房東短短一年，租金一口氣漲4千元，換算年租金得多負擔近5萬元，讓租屋族壓力山大。

《地產詹哥老實說》EP210／房貸聰明理財　內行傳授：寬限期無上限、科目四成數不受限

▲▼高雄,租屋,看屋照,看屋,租賃,房租 。（圖／記者張雅雲攝）

▲高雄不只房價飆漲，租金也漲不停。（示意圖／記者張雅雲攝）

根據實登揭露，高雄美術館特區的租金行情，跟去年相比，今年出現明顯漲幅。就有房東一次調漲了4千元，像是「印象巴黎」套房月租金從去年1.5萬元租金，今年漲到1.9萬元，換算一年租金就得多負擔近5萬元。「恆上君悅」2房也有屋主從1.6萬元，調漲到2萬元，漲幅達25%。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲2024年美術館特區房租調漲。（ETtoday製表）

高雄市不動產仲介公會監事林家福表示，美術館特區美術館生活圈內有佔地41公頃的內惟埤文化園區，並有高雄市立美術館，藝文氣息相當發達，也是高雄傳統豪宅聚落，大樓屋齡多在10~20年，依屋況、裝潢不同，套房租金多落在1.5~1.6萬元，受近年房價飆漲影響，租金也開始跟漲。

林家福說，美術館特區大樓只有「印象巴黎」、「Bingo家築」有套房產品，堪稱供不應求，吸引不少喜歡美術館地段環境，又不想負擔太高租金的小資族，通常一有釋出很快就能租掉，而目前「印象巴黎」出租中的套房月租金，也開到2萬元，租金持續攀高。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲美術館特區有規劃獨立套房的大樓不多，堪稱供不應求。（圖／記者張雅雲攝）

至於分租套房需與人合租，租金約1.5萬元，漲幅也較獨立套房低。而2房不含車位租金落在1.8~2萬元，3房租金約為2.5萬元起跳，「恆上君悅」正對馬卡道路，視野景觀佳，2房月租2萬也算符合區域行情。

林家福表示，該區房租緩步上漲趨勢未出現改變，但若一口氣跳漲太多，也要面臨同區域類似物件的挑戰。

▲▼高雄,租屋,看屋照,看屋,租賃,房租 。（圖／記者張雅雲攝）

▲北高有台積電設廠，也有不少上下游產業鏈的新租客湧入美術館特區，帶動區域租金行情。。（圖／記者張雅雲攝）

住商不動產楠梓土庫加盟店長王仁男分析，近年南台灣受惠產業建設議題，帶動房價漲勢快又猛，又有物價飆漲、房貸利率連五升，一波波增加房東的持有成本。此外，北高有台積電設廠，也有不少上下游產業鏈的新租客湧入美術館特區，帶動區域租金行情提升。

《地產詹哥老實說》EP210／房貸聰明理財　內行傳授：寬限期無上限、科目四成數不受限

關鍵字：高雄房租房東租屋美術館租金

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

台北市危老重建案　申請「耐震設計容積獎勵」達9成

台北市建管處表示，統計北市危老建物加速重建成效，目前已核准938件，而受理危老重建計畫案中，改建後約近9成申請耐震設計容積獎勵，希望透過耐震設計作為獎勵提高重建誘因，來提升市民的居住安全，更落實加速危險老舊建物汰舊換新，提升居住安全的政策目標。

1小時前

專家：新青安改得越嚴格　「對預售屋越有利」

為協助年輕人安居，財政部於2024年選前推出「新青年安居貸款」政策，放寬房貸貸款額度與還款年限。然而，該政策一推出，卻引發全台房價飆漲，被質疑淪為炒房工具。對此，財政部擬推出簽切結書要求，並溯及既往。外界好奇若審查變嚴格，房市會有所影響嗎？對此，馨傳不動產智庫執行長何世昌直言，對預售屋市場反而越有利。

2小時前

台糖首次土地招標採「合建分屋留根」　4家通過資格標

台南房價飆漲，地價也跟著創新高，台糖公司舉辦永康區土地合建招標案，該地位於鹽行國中重劃區，底價為1.9億元，這也是台糖首次以「合建分屋留根」的方式進行開發，相當受外界矚目。20日投標截止，據了解共有4家投標人進入台糖資格審查，預計28日公布得標人。

2小時前

退休人生正精彩！張金鶚老宅換新屋　身後捐房做公益

面臨高齡少子化的衝擊，台灣也步入日本老人獨居的後塵，如何老有所終、老有好伴？已成為六字頭的銀髮高年級生關切的議題，69歲的前台北市副市長、房地產學者張金鶚堅持人生的淨現值（NPV）歸零，亦即這輩子賺的錢這輩子花完，他賣掉老宅、換新成屋，讓退休宅陪伴自己一起老，並以「在宅老化」為前提，思考「捐房養老」或「售後回租」等2大方案，達到住房自由的人生。

2小時前

2房今年交屋！見房價狂漲「想再訂2+1預售屋」　1寶媽求解

新北一對夫妻先前買下2房預售屋，今年會交屋，眼看房價不斷攀升，她手頭上又有500萬的資金，於是考慮是否下訂約3年後會蓋完的2+1預售屋，之後再將2房賣掉，或者買下1房預售屋作為投資，而PO文也掀起熱烈討論。

2小時前

台中東區搭藍線核定　信義：「假日夫妻」搶先置產

台中第二條捷運路線藍線，終於核定將在2034年完工，將與捷運綠線形成十字軸線路網，完善大眾運輸服務。信義房屋專家表示，東區近年陸續市容再造、74號線銜接國道，大型商場進駐吸引不少現居於外地的「假日夫妻」看好未來台中東區的發展，已搶先來此置產。

3小時前

讓小姑住新房「收租補貼房貸」能接受？網一面倒：別增加婚姻難度

每個人的成長背景不同，所以可能會因生活習慣不同而產生摩擦。近日就有網友發文表示，老公最近買了房子，但想讓小姑也一起住，因此，她就想知道和小姑同住的優點和缺點。貼文曝光後，引發網友討論。

4小時前

男友「冷氣開整天」人消失！妹子怨浪費電　網見關鍵1點卻力挺

台灣夏天氣候炎熱，許多人一回家就習慣開冷氣降溫，但同時也擔心電費會傷了荷包。對此，一名女網友近日就發文抱怨，男友經常出門不關冷氣，還會把冷氣溫度調到23度以下，讓她既生氣又無奈，直呼「到底一整天開冷氣是不是很浪費？隨手關掉真的不是好習慣嗎？」該貼文曝光後，引起熱烈討論，有網友還點出關鍵1原因。

5小時前

台中喜迎4座五星級酒店　房市連帶效應浮現

台中飯店即將迎來4座五星級酒店，其中七期地區就佔據2間、西區草悟道1間、烏日高鐵特區才剛宣布6月30日要動土的超級娛樂城，今（20）日也揭露全區開發合作的飯店品牌為歐系奢華五星級凱賓斯基飯店集團進駐，將是全台第1家凱賓斯基酒店。

6小時前

房東漲租不手軟！　高雄驚見套房月租1年漲4千

高雄不只房價飆漲，租金也漲不停。根據實登揭露，高雄美術館特區的租金漲幅相當有感，甚至有套房房東一口氣漲4千元，換算年租金得多負擔近5萬元，讓租屋族壓力山大。

6小時前

妻員工旅遊！「解放比基尼」美炸 他卻1打2怨念深...網：根本炫耀

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

房貸聰明理財　內行傳授：寬限期..

比建商入手價低！　神岡低調富豪..

樹林地區房價穩步上升　預售新案..

租屋前「有什麼事要注意？」　過..

男友「冷氣開整天」人消失！網見..

「孫女罵阿嬤」痛失遺產　沙鹿網..

警衛滑手機　遭住戶抗議被Fir..

台中5年12間餐廳被建商吃下　..

南機場整宅都更首案找到實施者　..

他曝自住客買房「最大心魔」　嘆..

ETtoday房產雲

最新新聞more

北市危老重建申請耐震設計獎勵

專家：新青安改得越嚴格　「對預..

台糖首次土地招標採「合建分屋留..

退休人生正精彩！張金鶚老宅換新..

2房今年交屋！她見房價狂漲「想..

台中東區搭藍線核定　信義：「假..

讓小姑住新房「收租補貼房貸」能..

男友「冷氣開整天」人消失！網見..

台中喜迎4座五星級酒店　房市連..

房東漲租不手軟！　高雄驚見套房..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366