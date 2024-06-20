讓小姑住新房「收租補貼房貸」能接受？網一面倒：別增加婚姻難度

▲和小姑同住有什麼優點和缺點？（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

每個人的成長背景不同，所以可能會因生活習慣不同而產生摩擦。近日就有網友發文表示，老公最近買了房子，但想讓小姑也一起住，因此，她就想知道和小姑同住的優點和缺點。貼文曝光後，引發網友討論。

女網友在Dcard上，以「先生希望小姑可以一起入住新房」為標題發文，提到老公近來買了一間房，同時想讓小姑一起住。老公說，若小姑一起住，可以收租、補貼房貸。

原PO坦言，能補貼一點錢當然是好事，但她其實更嚮往小家庭的生活，而且他們好不容易才從婆家搬出去，若和小姑同住，依舊無法自在。因此，她就告訴老公自己要再考慮一下，同時也想知道同住的優點和缺點。

貼文一出，底下網友紛紛回應，「當然不要啊。多接觸大部分下場就是感情變差，然後上網抱怨」、「當然不要啊！別沒事增加自己婚姻的困難度」、「我覺得大小姑通常比婆婆更讓人礙眼，婆婆至少還會心疼她兒子或孫子」、「我連考慮都不用考慮直接拒絕，到時候公婆一直打電話來問妹妹在幹嘛，煩都煩死」、「真的是不要，還是會有不方便的地方吧！相處下來一定也有很多地方不合」。

還有網友建議，「如果你跟小姑還相處不錯，可以告知她可以常常來玩，但是不過夜，不要讓爸媽擔心」、「我認為可以跟老公換個說法來拒絕，像是如果你們有備孕考量的話，可以拿這個當藉口」。