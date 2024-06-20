2房3千萬驚呆在地　華固單元八首案一口氣61筆實登曝光

▲新興重劃區單元2、14期以及急起直追的13期重劃區，受到基地容積率條件影響，不少大型建商傾向朝2000坪以上基地蓋大樓。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

中台灣新興重劃區多為低密度開發區，如單元2、14期以及急起直追的13期重劃區，受到基地容積率條件影響，不少大型建商傾向朝2000坪以上基地蓋大樓，據了解，首次南下台中的華固建設，新案開出紅盤，實登最高價來到85萬元，創下2房3千萬元的新天價。

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近來台中最熱門的14期、水湳經貿園區等新興重劃區，因本身具低密度條件，吸引品牌建商搶進，包含順天建設、華固建設、大陸建設各具特色的大基地開發案搶市。

▲大基地指標建案。

其中，華固建設中部首發新案「華固頂匯」，位於單元八的基地面積達3243坪，規劃2棟地上27層建物，33~53坪的2~3房產品，總銷108億元，「華固頂匯」實價登錄已揭露61筆交易，平均單價站上8字頭，最高成交單價來到85.53萬元，更是直接創下2房3千萬元的新天價。

▲「華固頂匯」實登最高成交單價來到85.53萬元，更是直接創下2房3千萬元的新天價。（圖／記者陳筱惠攝）

此外，大陸建設在14期洲際段推出新案「豐莚」，1436.11坪基地規劃40、52、60坪房型，迎賓車道以及日光露天泳池的設計，也吸引不少品牌粉絲目光；根據實價登錄揭露，該案目前已有31筆成交資訊，最高單價75.98萬元，同樣達到2房3千萬元的驚人門檻。

▲「大陸豐莚」最高單價75.98萬元，同樣達到2房3千萬元的驚人門檻。（圖／記者陳筱惠攝）

而較早推案的順天建設，看好14期重劃區各項建設利多，推出指標個案「KING’S ROAD」主攻48坪以上3房產品，擁有2055坪基地，三面臨路街廓，罕見規劃三進式車道，當前實價登錄揭露該案交易已全數站上6字頭，成為14期區內指標個案之一。

▲順天建設「KING’S ROAD」交易全數站上6字頭。（圖／記者陳筱惠攝）

元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴表示：「大基地開發優勢因為社區面積廣闊，內部才能打造讓住戶生活更加舒適、質感更加提升的多元公設，各棟間的棟距安排、坐落面向都能有充足的空間來做設計，都是讓個案更加分保值的要項。」

《591新建案》資深編輯洪子恩指出：「台中重劃區內2000坪以上的大基地個案，都出現銷售暢旺的狀況，主因為目前購屋族對於高房價、室內空間縮減已有認知，而公設空間規劃方式可以有部分取代家庭公共空間，成為自用型買家的新標準。」

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