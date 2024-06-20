台中喜迎4座五星級酒店　房市連帶效應浮現

記者陳筱惠／台中報導

台中飯店即將迎來4座五星級酒店，其中七期地區就佔據2間、西區草悟道1間、烏日高鐵特區才剛宣布6月30日要動土的超級娛樂城，今（20）日也揭露全區開發合作的飯店品牌為歐系奢華五星級凱賓斯基飯店集團進駐，將是全台第1家凱賓斯基酒店。

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▲台中飯店即將迎來4座五星級酒店，烏日區「超級娛樂城」開發案今（20）日也揭露引進全台第1家凱賓斯基酒店。（圖／記者陳筱惠攝）

全台最大百貨台中高鐵娛樂購物城進度不斷更新，高鐵娛樂購物城今宣布，由第一大國際與凱賓斯基飯店集團正式簽署酒店品牌合作。第一大國際開發股份有限公司董事長原島榮一表示：「擁有百年歷史的凱賓斯基飯店集團是歐洲資歷最久的奢華飯店品牌，未來的台中凱賓斯基酒店規劃有312間超大客房，建築面積達2萬坪。」

▲歐洲資歷最久的奢華飯店品牌第一大凱賓斯基酒店，規劃312間超大客房，建築面積達2萬坪。（圖／記者陳筱惠攝）

不僅烏日有好消息，台中核心七期由於中部科技產業鏈仍在持續擴張，近1年內就陸續傳出科技大廠如艾司摩爾、東京威力科創、科磊、利機等外商企業進駐七期設點。

▲台中未來五星飯店一覽表。

五星級飯店同樣看見商機搶進精華區，包含「台中之鑽」商辦大樓盛傳JW萬豪酒店將進駐，以及冠德中鹿捷運聯開案將引進凱悅飯店集團。另外由勤美集團引進的台中第一間、全台第二間洲際飯店「台中勤美洲際酒店」，預計將於下半年開幕，星級飯店接棒出現，也突顯出台中商業氛圍一片大好。

▲「台中之鑽」商辦大樓盛傳JW萬豪酒店將進駐。（圖／記者陳筱惠攝）

對此，住商不動產七期南屯店黃盟翔指出：「五星國際飯店集團進駐下，很明顯房市連帶效應也會逐漸浮現，如西區『勤美之森』、『忠泰老佛爺』個案都有單價上的明顯提升，七期為核心周邊本就是豪宅、商辦聚集地段，目前預售已傳出9字頭標準。」

烏日區目前預售案「大華縱橫」最高單價來到48.86萬元，達麗建設「新高鐵」最高單價49.82萬元，雙雙都將叩關5字頭，黃盟翔說：「台中市總人口數上有突破性的增長，去年度旅遊人數也再次創下新高，發展潛力讓不少國際品牌商場、飯店業者看見商機，房市支撐性強烈。」

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