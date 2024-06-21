新北「這一區」下半年推案爆量　萬大線百億捷運聯開案正式啟動

▲實景空拍圖。（圖／大同新紀元提供，下同）

房產中心／綜合報導

中和近年來因有左岸重劃區開發、捷運環狀線加持，未來捷運萬大線會是第3條行經中和的捷運線，其路線連通由遠東世紀廣場所代表的科技廊帶，呈現產業升級為現代住商的全新風貌。捷運路網帶動區域發展，在捷運支撐房價的架構中，永和已挑戰9字頭房價，比價效應帶動下，中和遠東世紀廣場一帶還有大洋塑膠、馥華建設攜手的都更大案，以及大同連城錦和捷運聯開案蓄勢待發，此區後勁潛力展望可期。

據台北市主計處統計，截至2月底捷運萬大線第一期工程進度為73.5%，預計2027年完工。興建中的萬大線第一期路線串連北市中正區、萬華區，新北市永和區、中和區、土城區。未來中和20分鐘左右到中正紀念堂，縮短往返時間，提升雙北交通品質。新北市政府以三環三線翻新城市板塊，規劃完善捷運路網，串連北北桃都會競爭力，打造北台灣「新生命線」。





▲捷運中正紀念堂站。

萬大線開啟中和門戶 3線交匯中正紀念堂站

一條捷運線就足以改變距離定義，未來萬大線通車與環狀線構成新十字路網，從線至面擴大運量加乘效應。中和20分鐘內直達3線匯聚中正紀念堂站，能轉乘松山新店線、淡水信義線，加速抵達台北101、國門雙子星、西門商圈、高鐵站等，打通中和運輸動脈，重新改寫中和定位。

同時中永和與台北只有一橋之隔，華中橋比鄰萬華，中正橋迅速連結北市中正區、大安區。另外國道3號、64快速道路、環河快速道路、水源快速道路，公路系統相當完整綿密，交通能量強勁，鞏固新北第一環核心區位。





▲遠東世紀廣場。

連城錦和特區轉型住商 企業商辦領銜進駐

中和本就是資通訊科技高度集中區域。指標性科技園區—遠東世紀廣場，週邊匯集多家上市櫃公司，結合上中下游群聚優勢，構成具有競爭力的產業鏈。看好產業升級，航母級全新商辦正陸續就位，企業集團總部進駐，形成集合科技、商務、住宅、機能的複合式特區。乘載大量資金與人氣，創造龐大就業機會，帶動居住需求，準備迎接下一個內湖、南港，行情才正要開始。

目前遠東世紀廣場一帶老屋較多、新案供給量減少，生活機能仰賴錦和路商圈，未來捷運萬大線連城錦和站通車後，除捷運便利之外，嶄新建築塑造整齊街區，為此區注入一股活水，廣大在地居民與通勤上班族都因此受惠。大同連城錦和捷運聯開案將帶來超過5,000坪以上大規模的街廓翻新，在建築稠密的中和，開拓難得一遇寬敞地貌，勢必成為中和接下來眾所矚目熱門地段。





▲捷運中正紀念堂站未來將連接萬大線。

沿著捷運萬大線找房 關注捷運聯合開發案

萬大線行經中和區域因尚未完工通車，也較缺乏大型個案推出，基期相對較低，反而是值得提前置產的時機，待捷運通車利多實現，可望擁有便捷交通和資產保值的紅利。

未來萬大線連城錦和站捷運聯開案「大同新紀元」由大同・尚志資產開發主導進行，下樓就是捷運，到站即到家。加上鄰近遠東科技園區，機能相對完整熱絡。COSTCO商圈、萬坪錦和運動公園、雙和生醫園區都在同一生活圈，吸引科技業、醫療業菁英熱切關注。隨著捷運工程進行，地利價值逐步顯現，現在就該積極瞭解佈局。



大同新紀元｜捷運聯開，到站即到家

投資興建：大同集團、尚志資產開發

基地面積：約5255坪

樓層規劃：30-32F/B5F

坪數規劃：18-50坪

建築外觀：丹下憲孝

建案籌備：新北市中和區中正路746號1樓

貴賓專線：02-22705288

個案官網：https://pse.is/644h7c