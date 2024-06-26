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都更合建難做、利潤低　三圓少董嘆：不如買台積電股票

▲▼ 三圓建設股東會 。（圖／記者項瀚攝）

▲三圓建設（4416）今（27日）舉行股東會，董事長王雅麟（左）、前任董事長王光祥出席。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

「政府緊縮購地，且在原物料上漲時代，都更合建越來越難做，利潤不高，又要承擔很大的風險。」三圓建設董座王雅麟股東會後接受訪問，喊話政府別再打壓，直言房價問題不是建商造成的，也不是建商能解決的。

《地產詹哥老實說》EP210／房貸聰明理財　內行傳授：寬限期無上限、科目四成數不受限

王雅麟表示，政府緊縮購地，建商從合建方向找出路，但在原物料上漲時代，像今年1月1日水泥報價反應碳費又漲了5%，都更越來越難做，過往常說的台北市精華地段合建比3（建商）：7（地主），現在幾乎不可能做了。

王雅麟說，上流廠商加價，提高營建成本，使得建商不得將房價再轉嫁，「但大家可能對於房屋上漲的怒氣，不知道找誰、政府也不知道找誰，於是就來罵建商。」

王雅麟強調，台灣絕大多數建商都不是財閥，且中小型公司多，根本沒能力囤地，「以合建案來說整個開發案若獲利20％，5年時間攤下去每年只有不到4%，背後又要承擔龐大風險，買台積電股票好賺太多了。」

王雅麟期盼，政府不要再打壓建商，「房價問題，不是我們造成的，也不是我們能解決的，且事實上所有建商沒有人希望房價貴，而最好的經營模式為賣很便宜、賣很快，一直入帳再不斷轉換，就像超級市場一樣，需要大量銷售並一直轉換。」

▲▼ 。（表／記者項瀚製）

▲三圓建設2023年沒有建案完工入帳，營收1.17億元。（表／記者項瀚製）

三圓建設2023年沒有建案完工入帳，營收1.17億元，稅後淨利-147萬元，EPS（每股純益）為-0.03元，但優於前年-4.71元不少，前年虧損較多主要是因處份青島的公司股權利益。即使去年呈現虧損，但股東會中仍通過配發現金股利0.2元、股票股利1.8元，合計2元。

三圓建設手上指標大案「Diamond Tower 台北之星」總銷達450億元，王雅麟透露，目前已銷售約2成，每坪成交價都在200萬元以上，落在200~280萬元區間，但目前還有總登程序，預計到8月後才會看到實價登錄。

▲▼ 王光祥,台北之星 。（圖／記者項瀚攝）

▲「Diamond Tower 台北之星」目前銷售約2成，成交單價在200~280萬元間。（圖／記者項瀚攝）

另外，三圓建設手上還有2塊都更案，分別是中正「新隆社區案」、新店「文山段案」。前者基地面積廣達3810坪，估總計875戶，坪數規劃23~48坪，而新店案基地面積1043坪，將興建14層大樓，規劃23~43坪，預計明年就會拿到建照，並且推出。

《地產詹哥老實說》EP210／房貸聰明理財　內行傳授：寬限期無上限、科目四成數不受限

關鍵字：三圓建設4416王雅麟王光祥股東會台北之星東區豪宅都更

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