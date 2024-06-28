3檔「營建股」總銷破百億　股價將爆發

▲新青安助攻房市大好，尤其預售屋開案即完銷，預估未來幾年營建股仍有成長空間。（示意圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

營建股今年搭上獲利認列，營收補血回充，在股市裡異軍突起，專家分析，現在房市超熱，未來幾年營建股還有表現機會；從總銷金額尋找獲利穩定的龍頭營建股，可以考慮先買股、再買房。

「現在房市熱爆了，預期未來營建股還有一波漲勢。」金玉峰投顧董事長王韋閔說，今年除了AI股，異軍突起的就是營建股，指數在5月創下歷史新高，漲幅超過50%，「十年來第一次看到整個族群一起漲，算是股市奇景。」法人圈出身的王韋閔說道。

事實上，營建股因為產業特性，股價要明顯上漲需要看時間，「一般來說，上漲時機有兩次，一次是開案的做夢行情，再來是獲利的認列行情。」他分析，營建股成最大黑馬的原因是，今年迎來2020和2021年購置的新屋交屋潮，「受疫情影響缺工缺料，蓋房成本飆高，房價不跌反漲，晚發包的建商獲利也增加。」

永慶房屋業管部協理陳賜傑就指出，全球經濟復甦，台灣景氣亮黃紅燈、台股續創新高，消費信心穩定回升，「尤其通膨環境下，資金流進不動產越來越多，有50%的消費者都認為未來一年是進場買房的最好時機，加上新青安政策助攻，短期內房價易漲難跌。」

事實上，今年1到4月預售屋全台交易件數與總銷金額，與去年同期相比，件數年增82.1%、總銷金額則大增97.8%，雙創歷史新高，「房市熱度是觀察營建股的主要指標，和別的族群不同的是，營建股能大略算出明、後年的獲利。」王韋閔補充，「長期來看，股價還沒反應完。」

尤其總銷金額大的建商，像是興富發、遠雄和愛山林，「興富發今年股價漲幅僅3成，原因是前兩年處於推案量空窗期，明年開始會大幅增加。」王韋閔解析，興富發目前在手案量達40筆、總銷金額高達4485億元，2025年開始，認列金額會逐年增加。

而興富發今年將有5大案完工認列，總銷金額超過400億元，再以未來可見的推案量來看，法人估2024和2025年的EPS有望超過4.5和8.8元，「目前市場給營建龍頭的本益比約12倍，隨著獲利金額增加，未來本益比也會越來越高。」

「愛山林2月現金增資每股80元，股本擴大，但只要有足夠的訂單就能維持獲利。」一名法人圈主管分析，愛山林從代銷轉型建案開發，今年自建建案總銷金額約58億元，加上代銷全年營收將破百億。另外，遠雄銷售單價續創新高，預估今年全年總銷金額超過200億元。

法人看好總銷金額破百億營建股

資料來源：記者整理

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