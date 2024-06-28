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【廣編】永康復國生活圈新案稀缺　預售房價逼近「4字頭」交通學區再加持

▲▼台南,永康,復國生活圈,陶喜琢悦,佳晟家和,房價。（圖／富比士地產王提供）

▲復國生活圈開發飽和，新案稀缺，而陶喜建設在區域推新案「陶喜琢悦」。

圖、文／富比士地產王提供

永康為台南人口最多的行政區，正因其地理位置相鄰七大行政區，因此吸納了周邊如東區、北區房價高漲，以及追求學區、交通或更便利生活等機能的新市、新化等區域人口外溢移入，加上國道1號交通帶動，近十年來也吸引南科工程師這類客群，大量人口紅利帶動區域蓬勃。以國道1號作為永康區分割，越靠近中華路沿線、東區平實重劃區的發展相對便捷，如大橋、東橋、復國復華路一帶，這些區域生活圈成熟、開發早，但相對可用之腹地則少，目前此區的新案少，預售行情都已經緊逼4字頭。

區域內推案的「陶喜琢悦」基地位於復國一路與復華五街，專案經理邱明興指出，規劃152戶共2棟，地上20樓、地下6樓，全平面車位，以健康防疫宅設計，搭配崇友堅尼西斯系列免觸式防疫快速電梯、SHARP抗菌清淨機、戶戶配置VAF新風機；一層四戶、戶戶皆為邊間，使用強度更高的雙核柱耐震系統工法。復國生活圈另一大樓預售案為「佳晟家和」，地上15樓，共113戶，單層四戶、規劃2～3房；2房坪數控制在 26～30坪，3房約在38～40坪左右，結構為Alfa Safe耐震工法，吸引首購客群進駐。

從預售新案的行情與周邊二手屋行情來看，此區域成交均價落在38.5萬左右，去年大樓房屋成交量達到近5年新高，足見區域的需求量增，未來復國生活圈周邊還有二王重劃區計畫，加上平實重劃區、砲校遷移改為文創園區等議題，將對高速公路以西的永康區帶動更加迅速。

關鍵字：台南永康復國生活圈陶喜琢悦佳晟家和房價

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