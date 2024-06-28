台糖鹽行精華地上逸建設5.16億得標 　最快明年推案

▲台糖首次以「合建分屋留根」的方式舉辦土地合建招標案，由上逸建設以總價5.16億元得標。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台南受南科效應影響，建商積極獵地。台糖首次以「合建分屋留根」的方式舉辦土地合建招標案，相當受外界矚目，該地位於永康區鹽行國中重劃區，底價為1.9億元，28日公布由上逸建設以總價5.16億元得標，最快明年推2~3房大樓，外界預估房價至少4字頭起跳。

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有別以往土地合建方式，這是台糖首次以「合建分屋留根」的方式進行開發。台糖表示，該開發案預計合建2棟建築物，由台糖分回1棟，另1棟由得標人自行規劃設計、開發及利用。

該開發案位於永康區平道十路、平道八路口，屬於鹽行國中重劃區，面積2364坪，底價1.9億元，換算地價單坪約8萬元，由於台糖需分回建物，因此底價遠低於40~50萬元的區段行情。

台糖28日公布開標結果，共有4組人馬搶標，據了解，最後由泰嘉開發旗下上逸建設氣走春福、藏美、桂田3家建商得標，得標價為5億1689萬元，換算地價單坪為21.8萬元，其中上逸建設由泰嘉開發和福裕事業各持有75%和25%。

泰嘉開發董事長呂金發指出，該案為台糖首次由得標人興建1棟住宅大樓分回給台糖，不但台糖可分回土地820坪，並需依規定興建234戶住宅、9戶店舖交給台糖，作為該公司只租不售的資產使用，且需取得綠建築標章，中間又歷經資格標、審查標、價格標才決標，限制頗多。

▲鹽行國中重劃區離永康交流道，近期吸引不少建商搶進。（圖／記者張雅雲攝）

至於另1棟可銷售大樓，呂金發說：「預計規劃2~3房，總銷40億元，最快明年公開。」外界預估，新案開價約落在45萬元左右，未來挑戰5字頭也不無可能。

台南市代銷公會理事長佘光宗指出，鹽行國中重劃區離永康交流道、台灣歷史博物館、亞太國際棒球訓練中心等都不遠，加上鄰近北外環道路，能迅速連接南科，區域發展成熟，近期吸引不少建商搶進。

佘光宗表示，鹽行預售大樓成交價已經站上4字頭，並出現地價最高達64萬元的新天價，上逸此次得標金額，雖然單坪地價較低，但加上未來每坪18~20萬元的建築成本後，也算符合區域行情。

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