爸媽千萬房想留給單親姊！年收70萬弟喊不公平…掀兩派論戰

▲男網友認為爸媽分家產的方式不公平。（示意圖／取自免費圖庫unsplash）

文／CTWANT

家產怎麼分才公平？一名男網友無奈表示，爸媽因為他跟女友的年收入，遠高過單親帶2個小孩的姊姊，以及「跟女友合作買房子不難」，就要求他「把房子留給姊姊」，讓他覺得很不平。

該名網友在Dcard以「爸媽希望我把房子留給單親媽媽的姐姐」為題發文，表示自己26歲剛出社會，商學院畢業後靠著常加班達到年薪70幾萬，擔任公務員的女友收入也不低。沒想到，爸媽會因為他們的經濟比年收40幾萬的姊姊高，而有了把千萬房產留給帶6歲、5歲小孩「很可憐，以後沒錢買房」姊姊的想法。

原Po指出，全家只有他沒住在價值超過2千萬、長輩留下來的透天，「但我家只有五分之一所有權，等於只有4百多萬」。而引爆爭端的千萬3房電梯大樓，則是父母年輕時購入，如今兩老覺得身體沒很好、怕未來被課遺產稅，開始逐年把房子過戶給他跟姊姊，未料「我說當然要平分啊，這樣才公平」，竟被爸媽責難「好沒良心，怎麼當弟弟的，捨得姊姊一家淪落街頭嗎等等」。

網友們對此分成兩派看法，一派認為「父母的財產想怎麼給就怎麼給，不用公平」、「爸媽表示老子的錢想給誰就給誰，需要跟你討論嗎」、「若我自己生活都尚可的話，我會支持父母把房子給姊姊」。

另一派則指出這種分法不利原Po，「將來若有個萬一，父母的照顧費誰要出？會不會搬出同個理由，責任要你全擔，況且那400多萬的產權如果拖到最後才分，姊姊也可以再分一杯羹欸」、「既然這樣就跟爸媽說清楚，他們晚年就請姊照顧，畢竟她平白分走1間房，而你的時間要用來打拼買自己的房」。

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