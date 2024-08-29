他想趁40歲前買房！爸媽卻看中「山上5層樓透天」　網全搖頭

▲原PO表示，朋友爸媽相中一間山上的透天厝。（示意圖／記者許凱彰攝）

記者郭卉寧／綜合報導

「一個人住選山上透天厝適合嗎？」有一名網友發文指出，朋友想在40歲前買房，但對方父母卻相中一間山上的5層樓透天厝，讓他很擔心一個人住是否會太大。對此，不少人見狀都紛紛搖頭，直呼：「千萬不要！」

原PO在PTT發文表示，朋友想趁新青安在40歲前買房子，但他的父母認為買房應該要考慮到未來，而非只想到自己，因此要求朋友買透天厝，「現在新成屋的透天厝基本都貴死人，他父母看來看去，幫他相中一棟在山上5層樓高的中古透天厝，應該有機會一千萬或一千出頭可以成交。」且附近有幾家超商，生活機能不算差，只是擔心一個人住5層樓透天，「會不會太大了？」

貼文曝光後，引來不少網友回應，紛紛認為住山上不是很方便，「千萬不要」、「不要，絕對後悔」、「買偏鄉透天真不如不買」、「會不會連修繕都難叫師傅」、「寧願小宅市區，也不要偏僻大房」、「一個人住光打掃就會死人」、「山上的問題就是...自己生活技能夠嗎」、「太偏有賣不掉風險，說不定連貸款出來也很難」。

也有人認為，山上的房子未來恐怕難脫手，且對工作、生活可能都會成為問題，「那工作呢？在山上種高麗菜嗎」、「所以生病看醫生跑醫院都要很久耶」、「鄉下透天你要有未來無法脫手的打算，長輩未來就醫也麻煩」、「為什麼要買新的？買二手不行嗎？他一個人獨居的話，這種山上透天，你有事情，沒人可以幫忙就準備去見上帝了」。