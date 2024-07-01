修平技術學院舊校地荒廢20年　建商吃下將蓋超高大樓

▲「修平技術學院」南區的原校區在經歷約20年時間，如今已架起圍籬拆除舊校舍。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

舊址位於台中市南區的原「樹德工商」在1997年售地作為遷校基金後，2000年改制為「修平技術學院」，隔年搬遷至大里區後，原校區在經歷約20年時間，如今已架起圍籬拆除舊校舍，目前精銳建設已拿取建照，預計第三季將推出新案。

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屬舊都心的北區與南區，近年都有校地變建地的案例，包含光華高工校地轉為台中北區，開發面積最大的危老造鎮案「皇普莊園」，位在南區復興路上的舊宜寧中學1.1萬坪校地，也已推出百億造鎮案「昌祐X City」。

同樣位處南區的大慶街，1965年創校為「樹德工商」後改名為「修平技術學院」在2001年遷校至大里區後，時隔超過20年，也將推出新案，據了解，精銳建設將於第三季進場銷售，預計推出3棟樓高23層、主力35～41坪產品，市場推估開價5字頭。

▲位在南區復興路上的舊宜寧中學1.1萬坪校地，也已推出百億造鎮案「昌祐X City」。（圖／記者陳筱惠攝）

修平科技大學創立於1965年，前身為樹德家政專科學校、修平技術學院，遷校至大里已有超過20年。實際走訪南區校地，入口處已搭起圍籬，頗具歷史感的校舍則圍起鷹架，現況已在整地中。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析：「南區屬於舊都心的核心，雖說區域街景略顯老舊，惟近期在台中捷運、13期重劃區等議題帶動下，持續吸引建商進駐。不過，當地素地難尋，致使過去因遷校而遺留在精華區域的校地，成為開發商垂涎之地。」

▲修平科技大學舊校區時序表。

觀察南區近期新案，目前觀察區域新案行情，實價成交均價約4字頭，以此研判「悅騰樹子腳段1637」若是推出，價位也應是每坪5字頭區間，對比周邊中古市價約1~2字頭雖有明顯價差，不過區域目前新案頗為稀缺，且區域機能成熟，又鄰近捷運大慶站等利多，應會吸引不少在地剛需買盤。

▲走訪南區校地，入口處已搭起圍籬，頗具歷史感的校舍則圍起鷹架，現況已在整地中。（圖／記者陳筱惠攝）

事實上，該塊土地過去並非由精銳建設取得，而是由創建建設拿下，不過在2023年底時，創建建設老闆因個人健康因素，當時負責人手中大批土地出售給其他開發商，而精銳建設則是看準14期與南區，接連拿下土地。

知情人士表示，當時房市狀況不明朗，整體市場推案狀況也有遲疑步調出現，精銳建設大手筆盤下這兩塊土地，其中14期更開出單價7字頭高價，並且順銷，南區新案雖然基地形狀並非方正，但據了解建商捨棄不少空間美化。

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