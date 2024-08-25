鄰居圈地養寵物犬鬧翻！台中女控「違法養狗」害離婚　求償30萬

▲台中女子控訴社區鄰居「違法養狗」，並提告求償。（示意圖／pixabay）

記者莊智勝／台中報導

台中一名趙姓女子控訴，同住社區的一樓趙姓鄰居長期占用公設地養狗，狗叫聲不但造成她心理負擔，時常在半夜被吵醒，且每當她返家經過時還恐懼會遭狗咬傷，還因此導致婚姻破裂、夫妻離異，趙女因此提告鄰居，並求償新台幣30萬元撫慰金。台中地院法官審酌後，認為趙女請求無理由，予以駁回。可上訴。

判決書指出，趙女與鄰居為同一社區住戶，趙女指控，鄰居家住一樓，時常將狗養在戶外，占用社區公設地「違法養狗」，狗叫聲造成其心理負擔，被吵醒後即無法入睡，且她每天返家經過養狗處時，狗都會吠叫並跳到護欄上，造成她心理恐懼，擔心狗可能會跳出護欄咬傷人。趙女指出，她長期看心理醫師，鄰居不當養狗導致她病情加重，並造成夫妻離異，因此提告請求賠償30萬元之精神撫慰金。

對此，鄰居坦承確實有養一隻寵物犬，但強調狗的位置是養在她單獨所有的土地範圍內，並非占用社區公設地，於法無違，且地界處也有設置擋板，使寵物犬無法離開，沒有脫逃、影響他人可能。鄰居還表示，她住家位於社區邊陲地帶，緊鄰圍牆，並非趙女返家必經路線，除非蓄意，否則一般社區住戶正常生活不會靠近該地，因此趙女稱怕被狗咬，即屬無稽；況且趙女為本爭議曾向市府住宅發展工程處、動保處、環保局、區公所等單位檢舉陳情，但經相關人員到場調查後，均認無任何不法，也無明顯狗吠聲，因此認為趙女求償無理據，請求駁回。

台中地院法官審酌，犬吠聲是否已達侵害安寧，應以客觀上正常人均難以忍受之程度為據，倘若是個人對環境聲響耐受程度較低，自不能以個人感受認定；而趙女雖提出就診紀錄，但法官勘驗內容，並無詳細記載趙女病情與狗吠聲有何因果關係。法官再勘驗政府單位會勘紀錄，後續鄰居已將犬隻移置自家院內，現況已無明顯狗吠聲，因此認定趙女求償無據，予以駁回。全案可上訴。