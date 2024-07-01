曼谷買房「4字頭爽當包租公？」　專家：現金購買較划算

▲台灣地緣政治風險升溫，近期掀起海外投資潮，像是到曼谷、紐約購屋，討論熱度暴增。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台灣地緣政治風險升溫，加上央行在特定區域限貸，又有通膨因素，近期開始再掀海外投資風潮，像是到曼谷、紐約購屋，討論熱度暴增，專家分析，置產客看準海外投報率高。

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股市站上2萬點，國內熱錢氾濫，然而受近期台灣地緣政治風險升溫，加上央行在特定區域限貸，第二戶最高只能貸款6成，又有通膨因素影響，吸引不少置產客乾脆轉往海外購屋。

碩盛國際不動產創辦人暨CEO陳復宇指出，以前台灣人愛去日本購屋，但是今年泰國曼谷相當受歡迎，甚至有不少台灣人組團去購屋。主要受當地沒有地震及颱風，且生活成本低影響，又能買到永久產權，加上總價相對不高，吸引愈來愈多投資客、退休族到曼谷購屋。

陳復宇透露，有曼谷「信義區」之稱的素坤逸路，套房室內約15坪，總價600~700萬元，市中心房價約為每坪40~50萬元，不少台灣人乾脆到曼谷當包租公。已購客透露，出租投報率落在4~6%，且當地大樓都為零公設比、附停車位，比台灣房價的CP值更高。

陳復宇提醒，儘管房價相對台灣低，不過在泰國外國人買房的貸款利息高達8%左右，用貸款入手並不划算，採現金購屋才不會被侵蝕投報率。

▲過去紐約房價比台灣高，但近年台灣房價持續飆升，房價差距逐漸拉近。（圖／pixabay）

近期同樣擁高投報率，吸引置產客入手的還有紐約，過去紐約房價比台灣高，但近年台灣房價持續飆升，房價差距逐漸拉近。FUNWOO德載國際不動產執行長曾意婷表示，以近期售出的紐約住宅為例，不含公設比，室內約15坪，總價2400萬元，月租金12萬元，投報率約6%，高投報率帶動近半年詢問度暴增6成。

曾意婷分析，紐約整體經濟環境與租金穩定，到紐約購屋的高資產族群，除擔心地緣政治，用來分散購屋風險外，也有不少家長是因子女求學而置產，先自用後，未來可租可售一舉兩得，不過到海外置產，曾意婷說：「在紐約購屋，仍要留意房產稅等各式持有成本，以及現階段房貸利率已達7%等隱藏成本。」也建議找資深業者比較保險。

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