預售屋同月交易「2樓竟比7樓貴」　他怨：總價差200萬

▲鄉民怨嘆，實價登錄出來後，發現自己的價格比別人貴很多，且是在同一個月交易的。（示意圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

鄉民怨嘆，預售屋實登出來後，發現同月交易的7樓，比自己的2樓每坪便宜7萬元，總價就差了快200萬元，心情難以調適。信義房屋專家表示，近年房市火燙，確實讓市場出現「同月不同價」亂象，但建議消費者在出手前，要跟業者先詢問其他樓層、前幾週銷售的價格。

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網友在臉書社團發文：「實登出來在同個月份簽約，自己買的2F硬生生比7F貴了每坪7萬元，請問這是被代銷話術嗎？總價就差了快200萬元，心情難以調適，有沒有前輩有好的建議？」

話題一出，引發熱議，不少網友紛紛留言各種可能性，安慰原po，包括：「搞不好7樓一次買5間團購價或是VVIP早鳥價」、「說不定是關係戶」、「再看看其他樓層的價差會比較客觀」、「或許7樓有什麼嫌惡設施，比如面橋，剛好腰斬他那戶」等等。

代銷業者表示，當前房市火熱，尤其是中小坪數產品，以原po提供的數字來看，權狀坪數約28坪，屬當前最夯2房的坪數帶，許多個案銷售速度非常快，在這樣的情況下，建商代銷第一波銷售一定成數後，就可能出手調價，進而出現「同月不同價」的狀況。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德建議，原po在案場下訂2樓時，可以先向案場詢問其他樓層、前幾週銷售樓層的價格，來評估是否願意用更高的價格購入，而這樣的模式也相當常見，有些消費者願意照單收、但也有人就買不下去了。

曾敬德補充，2樓通常是全社區最便宜的樓層，除了可能是車道戶之外，樓層越低採光也相對越差。另一方面，雖然現在新大樓的管道轉折處已不會設在2樓，但仍有不少長輩對2樓的印象稍微差一些。





▲2樓通常是全社區最便宜的樓層。（示意圖／ET資料照）

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