年輕人過度樂觀　顏炳立：房市泡沫那根「針」近了

▲戴德梁行董事總經理顏炳立表示：「刺向房市泡沫的針，越來越近了！」。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

「刺向房市泡沫的針，越來越近了！」戴德梁行董事總經理顏炳立表示，低首付是包裝預售熱銷的毒藥，年輕人對房市過度樂觀，出現排隊搶房亂象，追逐獲利成為全民運動，但當價格漲至極端後，無論有無基本面支撐，泡沫終將會破裂。

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戴德梁行董事總經理顏炳立表示，在資金狂潮下，預售市場將熱到年底，價格穩漲難跌，低總價產品量增、價漲、買氣升，尤其是蛋白地區，現在市場仍是蛋白熱過蛋黃，蛇比龍旺，單價甜蜜期將拉長一整年。

顏炳立指出，房市出現搭帳篷、排隊亂象，不管有錢沒錢都去買，除了市場資金量大，錢在作祟找去處，並在新青安助攻下，各類投資性產品熱，形成一個「賭」的市場，追逐獲利成為全民運動，「政府提供題材給你了，還不撈？這些人為何去排隊？就是為了賺錢啊。」

接著談到警訊，顏炳立直言，新青安助房價寫新高，但得觀察是否成為壓垮駱駝最後一根稻草，當房市熱到最高點時，也正是結束的時候，「榮景的背後就是泡沫，而現在這種『買不到房更緊張』的市場氛圍，讓泡泡吹得更大，年輕人對房市過度樂觀。」

▲房市出現搭帳篷、排隊亂象。（圖／讀者提供）

顏炳立說，雖然無法預測台灣是否真走向泡沫破裂厄運，但以歷史經驗來看，當價格漲至極端後，無論有無基本面支撐，泡沫終將會破裂，「2024房市溫水煮青蛙，刺向氣球的針已越來越靠近了，2027年將揭曉。」為何是2027年？因為現在銷售預售案差不多在該年度交屋。

顏炳立也再次強調上回季報提及的，低首付是包裝預售熱銷的毒藥，低自備門檻使得預售市場出現熱銷情境，但各類產品2023年價格已到天花板，而2024年再創高是總價掩蓋單價，是虛的。

至於第三季土地市場，顏炳立表示，土地需求變緩，不像過去那麼熱，已無出現追價跡象，六都好地段土地，不論商業、住宅、工業，價格都從天花板修正，價量買氣不再創高，但有台積電產業進駐的區域，土地市場仍有買氣。

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