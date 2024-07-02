高雄人哭哭！15年資深小北百貨熄燈　實登揭4億賣建商

記者張雅雲／高雄報導

在高雄經營超過15年的小北百貨九如店，是不少當地人從小買到大的回憶。根據實登，3月由冠億建設以張姓自然人名義購入，總價4億元，換算地價約149萬元，創區域地價新高。信義房屋專家表示，該區生活機能發達，吸引建商高價入手。

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▲冠億建設以張姓自然人名義，總價4億元購入小北百貨九如店。（圖／記者張雅雲攝）

小北九如店位於高雄市三民區九如一路，屬於陽明商圈，根據Google Maps顯示，至少從2009年就已開幕，開店15年以上，且24小時營業，是不少在地人從小買到大的店家，如今黯然熄燈。

▲根據Google Maps顯示，該店至少從2009年就已開幕。（圖／翻攝自Google Maps）

根據實登顯示，該店地坪270坪，地上物未保存登計，使用分區多為商3用地，3月成交金額為4億268萬元，換算土地單坪約149.1萬元，創下當地新高價。

據查，買家為冠億建設以張姓自然人名義入手。冠億建設透露，該地因鄰近中山高交流道，聯外交通便利，又位於三角窗，並面向光武國小，視野相對開闊，加上目前土地是賣方市場，沒有議價空間，才會因此創價。

▲小北百貨基地面向光武國小，視野相對開闊。（圖／記者張雅雲攝）

冠億建設表示，在高大特區還有興建中個案，該地預計2年後才會開發，並將採先建後售的方式，詳細坪數未定，細節還在規劃中。

信義房屋陽明店主任朱品諺表示，陽明商圈生活機能發達，陽明路、義華路、覺民路都有相當多商家，購物、外食都非常方便，區域買氣一直不錯。

▲陽明商圈因為鄰近國道一號，早期吸引不少外地客至該區購屋。（圖／記者張雅雲攝）

根據實登，當地2021年土地成交紀錄約70~90萬元，目前大樓新推案成交價多落在40~45萬元，最高達47.9萬元。外界預估，若加上施工期，最快也要3~5年後才會銷售，屆時房價站上5字頭不是問題。

朱品諺表示，陽明商圈因為鄰近國道一號，早期吸引不少外地客至該區購屋，開發早屋齡普遍偏高，屬於早期發展聚落，素地有限，吸引建商高價搶進。區內中古大樓20~35年，單坪20~25萬元，公寓屋齡則在35~45年，依樓層、屋況介於18~24萬元，中古屋均價也顯得較親民。

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