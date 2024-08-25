社區有事故屋「怎沒比較便宜？」　內行嘆：顛覆他認知的事實

▲示意圖，與本文無關。（圖／stocksnap）

記者鄺郁庭／綜合報導

發生過「非自然事故」的物件，通常價格會比較便宜，不過，就有資深房仲曝光自己和客戶的一段對話，原來是對方納悶，明明發生過事故，社區房價看起來卻沒有比較便宜。對此，他直呼市場是客觀且理智的，「社區有它既有的成交行情存在，並不會因為你的不認同而掉價。」

經營粉專「Lin's竹北房產筆記」的林姓房仲發文，分享一段和客戶的對話，對方疑惑：「這社區不是曾發生過非自然事故嗎？」他則點頭：「是的，您接收到的消息及理解是正確的。」對方接著問：「既然曾發生過事故，社區房價怎麼看起來沒有比較便宜？」

對此，他的回答是，雖然理論上，這樣的事故會影響房價，但實際上，從實價登錄數據來看，這種影響並不大。他還指出，隨著事故發生時間的推移，人們對此的忌諱感減少，接受度提高，因此，房價也會隨之上升。但客戶似乎無法接受「顛覆自己認知觀的事實」，仍希望他能支持自己的論點。

林姓房仲便有感道，非自然事故有些人會在意，有些人則不會。如果在意的話，建議直接跳過這種房子，不要浪費時間糾結，「除非…你雖嘴巴說要自住，但實際是想趁一波撿便宜（自住賺錢同時滿足）？那就另當別論了。」最後他強調，市場是客觀且理智的，社區的成交行情是既定的，並不會因為個人的不認同而產生變化。