高雄小港最貴「加油站」　建商9.2億收下起大厝

記者張雅雲／高雄報導

市區一地難求，加油站也成搶手標的，最新實價揭露，位於小港的中油桂林加油站，2月時以總價9.2億元出售，為近3年最貴加油站交易。據了解，買家則是高永建築機構以自然人名義入手，外界預估，未來新大樓推案預計挑戰3字頭。

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▲位於小港的中油桂林加油站，2月時以總價9.2億元出售。（圖／記者張雅雲攝）

加油站密度高，競爭也十分激烈。高雄市仲介公會監事召集人鄭啟峰表示，高雄位於三民區的台塑加油站、鼓山區的中油新厝明誠加油站，地段位置精華，近年都有交易紀錄。

▲中油桂林店目前尚在營業中，是近3年最貴加油站交易。（圖／記者張雅雲攝）

中油桂林店位於小港區孔鳳路，根據Google Maps顯示，2018年就開始營業，根據實價登錄揭露，該加油站2月售出，成交金額為9億2099萬元，換算土地單坪約71萬元，創下今年小港區的房地交易總價最貴紀錄，目前尚在營業中，也是近3年高雄最貴加油站交易。

該加油站地坪1283坪，建坪為317坪，屋齡34年，為地上1樓，使用分區多為商3用地，根據謄本資料，賣方就是中油桂林加油站。買家則為高永建築機構以自然人名義入手。

高永建築機構透露，目前還有租約，租期到明年，最快也要等到租約到期後才會開發，詳細規劃還在討論中，尚未定案。

▲高雄加油站近年交易紀錄。（ETtoday製表）

鄭啟峰分析，該案土地總坪數高達千坪，與同路段近一年來周邊透天土地單價約6~7字頭相比，頗符合周邊行情。由於該案屬於商三土地，加上土地面積夠大、方正，可獨立進行開發，無須另外整合，頗具改建效益，吸引建商願砸重金買下。

▲周邊屬舊聚落，且鄰近中安下午市場，生活機能便利。（圖／記者張雅雲攝）

鄭啟峰表示，觀察該案周邊新成屋行情，由於周邊屬舊聚落，且鄰近中安下午市場，生活機能便利，目前新案行情約落在2字頭以上，由於在地市容以舊街廓為主，新案頗為稀缺，未來大樓推案價碼有望挑戰3字頭。

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