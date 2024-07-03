苗栗男撿漏1258萬　入主七期跌最慘豪宅

▲「台中帝寶」最新一筆實登出爐，苗栗自然人撿漏千萬元上車。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

位於台中七期的豪宅社區「台中帝寶」一路賠售案例不少，最新一筆實登出爐，中高樓層戶大賠1258萬元出場，據資料顯示，撿到千萬差價的新任屋主來自苗栗，房仲則認為該社區有著基地抗性、時空背景時間差，導致賠售命運。

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據最新實登揭露，位於台灣大道三段上的「台中帝寶」，中高樓層123坪物件，在2016年時原住戶以6258萬元、單價52.76萬元買進，時隔8年，在5月份以5000萬元整出脫，單價跌至41.58萬元，讓利1258萬元下車。

翻開該社區賠售紀錄，最高紀錄為高樓層戶別，於2016年每坪52.4萬元、總價6483萬元買進，去年以每坪34.9萬元、總價4366萬元出脫，大賠2117萬元最多。

其次，分別為中高樓層戶別賠售金額1548萬元、1385萬元居前三名，此次交易，雖未擠上前三名，但仍是中台灣2024年少見賠售千萬元以上的交易。

▲房仲則認為該社區有著基地抗性、時空背景時間差，導致賠售命運。（圖／資料照）

對此，元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴表示，該案在2013~2014年前房市買氣鼎盛時推出，預售每坪開價最高達8字頭，即便近年台中房市大漲，仍有不少屋主套牢。

加上2022年初，有庫存的持有方求脫手下車，破盤出清一批「建商戶」，單價約30萬元上，直接打壞行情，也讓社區身價直落，屢傳賠售消息。另外，在地房仲則認為，該社區雖然地段不差、但基地單面臨路且周遭更具話題與性價比的豪宅產品興起，在話題性與獲利性上都台中帝寶都沒有優勢，才導致該社區身價落漆。

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