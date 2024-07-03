全台之最！新竹人房貸平均背27.58年　房仲曝「理財觀念強」

▲去年Q4全國平均房貸期數再破300個月，約達25.3年。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

去年Q4全國平均房貸期數再破300個月，約達25.3年，是新青安上路以來首度連續2季突破300期。信義房屋專家表示，房貸年限一直拉長，加上寬限期讓前期付款更為輕鬆，都讓買方的負擔能力增加，「成為支撐房市的重要資金動能。」

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聯徵中心最新統計，去年Q4房貸族平均貸款期數再度突破300個月，達304期（約25.3年），是新青安上路以來首度連續2季房貸期數突破300期。

進一步比較10年前，房貸期數就增加了70期，房貸族平均貸款多了將近6年。以區域來看，去年Q4主要都會區房貸期數最長的是新竹市平均331期（27.58年）。

住商不動產新竹關埔加盟店東曾文慶表示，新竹市房貸期數最長，主要原因除了人口年輕、普遍屋齡較小，此外由於新竹市有許多園區客戶，屬社會菁英，大多理財觀念好，都會希望貸越多越好，把錢拿去做其他投資，而其他縣市可能比較沒那麼大量的投資管道和習慣。

曾文慶觀察：「大多園區客對形形色色的投資產品都有涉略，像是股票、期貨、黃金、農地等等都有。」





▲去年Q4新增購置住宅貸款平均貸款期數。（表／信義提供）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房貸年限一直拉長，加上寬限期讓前期付款更為輕鬆，都讓買方的負擔能力增加，成為支撐房市的重要資金動能。

雖然，2006年政府陸續拉高自備款比例，不過曾敬德說：「主流的房貸產品從早年的20年期，現在30年期，到新青安最高可以到40年期，面對不斷攀高的房價水準，購屋人採取長年期房貸方式減壓，也讓自己手上可以多一些靈活使用的資金。」

曾敬德指出，新青安申辦的人數眾多，且有相當比例使用30年以上房貸，可觀察後續的房貸期數統計，是否還會出現拉高現象，建議民眾就算使用40年房貸，但理財較為保守的話，有錢仍可先還本金。

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