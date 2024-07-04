永和豪宅排隊瘋搶引熱議　不到2百公尺就是蕭美琴家

▲永和傳出豪宅開價5000萬元，吸引一堆人排隊，看屋人潮擠爆1樓大廳。（圖／記者項瀚攝）



記者項瀚／台北報導

永和傳出豪宅開價5000萬元，吸引一堆人排隊，看屋人潮擠爆1樓大廳。經查，該豪宅是屋齡5年的「三輝雙子星」，地段佳，區域環境綠覆率高，未來社區旁就有捷運萬大線站點，而副總統蕭美琴的家也在附近，距離不到200公尺。

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網友在Threads發文，曝光一群人在社區大廳等待的影片，指出是永和一間5年的豪宅稀有釋出，吸引一票人搶看房屋，且還沒開放看房，就已經有人下斡旋，「還有一個大媽在大廳大喊『我出現金』」。

原PO透露，該戶開價4988萬元，最後成交價為4930萬元，不到4小時就成交。經查，該豪宅為「三輝雙子星」，位於永和仁愛特區，環境相當不錯，距離副總統蕭美琴不到200公尺。

▲本次排隊搶房的豪宅「三輝雙子星」，距離蕭美琴的家不到200公尺。（圖／記者項瀚攝）

攤開實價登錄，「三輝雙子星」社區上一回交易是在去年11月，33樓戶以5250萬元交易，房屋56坪，拆算單價87萬元，也創下社區新高價。

中信房屋頂溪中正加盟店專案經理林勝緯補充，該戶位於8樓，是屋主釋出，並帶有租約，所以不一定是仲介、資產公司故意要製造排隊景象，可能只是為了不要太打擾租客，所以約在統一的時間看屋。

林勝緯說，該戶附有基本裝潢，最終成交單價約為96萬元，「對這個價格不感到意外，畢竟社區條件實在不錯，且以現在的大環境來看，永和只要有A案釋出，都蠻好成交的。」

東森房屋永和仁愛公園加盟店店東羅國峰表示，「三輝雙子星」是永和仁愛特區內最具指標性的社區，2~4房都有，若有釋出，開價大多都要9字頭，以本次排隊的戶別的總價來看，應只有3房。

羅國峰指出，永和仁愛特區綠覆率高，與永和「地狹人稠」的環境截然不同，街廓規劃完整，環境舒適，且鄰近比漾百貨廣場，區內又有捷運萬大線永平國小站，預計未來2~3年完工，房價具有繼續增值的期待。

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