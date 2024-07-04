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永和豪宅排隊瘋搶引熱議　不到2百公尺就是蕭美琴家

▲▼ 永和 。（圖／記者項瀚攝）

▲永和傳出豪宅開價5000萬元，吸引一堆人排隊，看屋人潮擠爆1樓大廳。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

永和傳出豪宅開價5000萬元，吸引一堆人排隊，看屋人潮擠爆1樓大廳。經查，該豪宅是屋齡5年的「三輝雙子星」，地段佳，區域環境綠覆率高，未來社區旁就有捷運萬大線站點，而副總統蕭美琴的家也在附近，距離不到200公尺。

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網友在Threads發文，曝光一群人在社區大廳等待的影片，指出是永和一間5年的豪宅稀有釋出，吸引一票人搶看房屋，且還沒開放看房，就已經有人下斡旋，「還有一個大媽在大廳大喊『我出現金』」。

原PO透露，該戶開價4988萬元，最後成交價為4930萬元，不到4小時就成交。經查，該豪宅為「三輝雙子星」，位於永和仁愛特區，環境相當不錯，距離副總統蕭美琴不到200公尺。

▲▼ 永和 。（圖／記者項瀚攝）

▲本次排隊搶房的豪宅「三輝雙子星」，距離蕭美琴的家不到200公尺。（圖／記者項瀚攝）

攤開實價登錄，「三輝雙子星」社區上一回交易是在去年11月，33樓戶以5250萬元交易，房屋56坪，拆算單價87萬元，也創下社區新高價。

中信房屋頂溪中正加盟店專案經理林勝緯補充，該戶位於8樓，是屋主釋出，並帶有租約，所以不一定是仲介、資產公司故意要製造排隊景象，可能只是為了不要太打擾租客，所以約在統一的時間看屋。

林勝緯說，該戶附有基本裝潢，最終成交單價約為96萬元，「對這個價格不感到意外，畢竟社區條件實在不錯，且以現在的大環境來看，永和只要有A案釋出，都蠻好成交的。」

東森房屋永和仁愛公園加盟店店東羅國峰表示，「三輝雙子星」是永和仁愛特區內最具指標性的社區，2~4房都有，若有釋出，開價大多都要9字頭，以本次排隊的戶別的總價來看，應只有3房。

羅國峰指出，永和仁愛特區綠覆率高，與永和「地狹人稠」的環境截然不同，街廓規劃完整，環境舒適，且鄰近比漾百貨廣場，區內又有捷運萬大線永平國小站，預計未來2~3年完工，房價具有繼續增值的期待。

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關鍵字：永和豪宅排隊瘋搶三輝雙子星蕭美琴副總統仁愛公園永平國小捷運萬大線

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