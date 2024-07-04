她用「殺蟑神器」一噴飛天大蟑螂秒死！網推爆：毫不費力

▲原PO分享用「除菌急凍噴霧」殺蟲劑，蟑螂秒翻肚。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

蟑螂可以說是許多人最害怕的害蟲。對此，有名女網友分享，有一「除菌急凍噴霧」殺蟲劑效果十分顯著，只要對蟑螂噴短短3秒就瞬間急凍，且就連會飛的蟑螂也有效。此文一出，便引起熱議，網友紛紛大推「救大命啊」！

原PO近日在社群平台Threads發文分享，自從發現主打-85℃超低溫瞬間急凍的「除菌急凍噴霧」殺蟲劑能夠瞬間殺蟑後，每天都將這罐放在床頭鎮煞，他大讚只需3秒噴到蟑螂後就立刻結冰「家家戶戶都該擁有一罐」。

原PO接著補充，「除菌急凍噴霧」無味，且不含殺蟲劑，還具有除菌效果，只是瞬間冷凍解凍後蟑螂會復活，自己則會再使用肥皂水噴在蟑螂肚子上。

此文一出，貼文吸引逾1萬人關注，網友紛紛大推「這超讚！」「這個真的超讚，雖然小貴，但對於怕所有6腳生物的獨居者來說救大命啊，我冰過飛進家裡的蟬跟蟑螂制動力超讚，趁著還很凍趕快清潔也無痕」。

其中有人詢問會飛的蟑螂是否有效？原PO說，她曾對著正在牆上準備要飛的蟑螂噴，蟑螂瞬間落地、結冰，完全不費力。

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