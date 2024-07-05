台中「雙地王」出現！　建商高層每坪350萬買國光客運轉運站

記者陳筱惠／台中報導

台中過去最高的土地單價由興富發建設砸下32.2億元，買進七期重劃區惠國段88地號，共計920坪土地，換算土地單價高達350萬元，創下台中土地單價新高紀錄，如今同一集團的高層以私人名義購入朝馬轉運站「國光客運」惠國7地號、651.5坪土地，以平地王價碼豪氣砸下約22億元。

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▲建商高層以私人名義購入朝馬轉運站「國光客運」651.5坪土地，以平地王價碼豪氣砸下約22億元。（圖／記者陳筱惠攝）

台中土地交易依然暢旺，尤其大型建商回歸蛋黃區，獵地不手軟，今傳出興富發高層以私人名義購入現址為「國光客運」的651.5坪土地，成交單價350萬元，直接與過去七期地王價平起平坐。

對此求證興富發建設發言人廖昭雄，他表示：「確實有購入國光客運，因該地目前尚未有規劃，無法確認推案時程，不過地上物有30年以上建築，有規劃申請危老同時也不排除整合鄰地、擴張基地規模。」

▲台中土地300萬元俱樂部。

據知情人士透露，該塊土地相當熱門，也因隔壁「和欣客運」及周邊5房地所在的惠安段9地號，2021年9月被豪宅一哥聯聚建設海砸約14.78億元購入，換算土地單價約260萬元，當時已經創下話題，如今再由興富發以350萬元單價拿下，雖然含容移而創價，但市中心土地漲幅依然驚人。

▲興富發高層以私人名義購入現址為「國光客運」的651.5坪土地，成交單價350萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

據了解，未來該集團有望以合建方式興建小坪數住宅，台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示：「該筆土地坐落秋紅谷公園第一排，與未來捷運藍線的站點預定地也不遠，地段條件出色；近年台中地價漲幅鮮明，值得一提的是，本次交易的土地又附帶容移條件，開發效益高，因而衝出地王級價碼。」

▲2021年9月被豪宅一哥聯聚建設海砸約14.78億元購入，換算土地單價約260萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

對於這次以私人名義購地，陳定中表示，私人名義購地後，仍可以地主身分與公司合建，往後出售合建分回戶，房地合一稅不受持有年限的限制，享有20%輕稅，因而成為業者購地的選項之一。

正心不動產估價師聯合事務所所長黃昭閔說：「新購買的七期土地，原使用分區為住宅區，但原地主已變更為商業用地，且完成容積移轉，土地本身帶有630%上限容積率，不過與其4年前購買的惠國段88地號土地相比，容積率650%，土地使用效率略低，七期土地為打破天花板，但土地價值變少。」

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