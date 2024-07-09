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豐邑高雄首案「豐邑TOP+」說明會爆滿　愛河千坪造鎮強勢登場

圖、文／豐邑建設

高雄近期受到產業利多加持，輝達進駐、台積電第三廠等議題不斷，房市話題火熱，尤其以市中心愛河周邊因具備重大建設、商圈機能與理想生活環境，最受市場關注，也成為北中南建商推案主力戰區，且當高雄外圍區域楠梓、橋頭已上漲至4字頭，重視居住機能的自住客、置產族與科技高階主管更將眼光聚焦市中心無可取代的愛河流域。

▲▼豐邑TOP+愛河千坪造鎮強勢登場。（圖／業者提供）

▲前金區愛河流域富人圈，商圈發展成熟同時串連亞洲新灣區建設發展，成為全台關注的置產焦點。

前金區愛河流域周邊為高雄知名的富人區聚落，位處高雄市中心最精華區域，區內許多政府機關、銀行、文教學區及觀光地標林立，擁有大立精品、漢神百貨兩大知名貴婦百貨，成熟商圈，消費、休閒與學區機能兼備。

愛河旁河東路可串連到亞洲新灣區核心，同時享有理想環境與重大建設利多，也吸引全台北中南指標建商相繼獵地卡位愛河周邊，隨著市中心、愛河旁可開發土地日益稀有，帶動區域房市行情不斷創新高。

全台十大建商之一的豐邑建設高雄首案「豐邑TOP+」，座落前金區七賢、愛河生活圈，日前盛大舉辦產品說明會，挾市中心地段、宜居格局優勢，吸引北、中台灣購屋置產客南下參加，優質格局規劃曝光後，說明會現場反應熱烈爆場後，更緊急加開場次，也引起市場廣大迴響討論。

▲▼豐邑TOP+愛河千坪造鎮強勢登場。（圖／業者提供）

▲豐邑建設高雄首案「豐邑TOP+」地段與格局優勢，引起市場關注，說明會人潮滿場。

「豐邑TOP+」基地區段位在七賢愛河生活圈，前金區七賢二路與市中一路口，豐邑建設打造有愛河景觀32層超高樓雙塔建築地標，該案超高樓需結構外審，結構耐震設計達六級，優於高雄耐震法規，格局規劃2+1房29-35坪、3房39-49坪，戶戶雙衛浴開窗、3房格局前後通透3面採光，樑柱外推創造室內空間最大化。

▲▼豐邑TOP+愛河千坪造鎮強勢登場。（圖／業者提供）

▲「豐邑TOP+」基地位於七賢路、愛河生活圈，市中心成熟機能，周邊店家林立，生活機能無虞。

「豐邑TOP+」距愛河僅約180公尺、捷運橘線前金站約750公尺，消費採買機能便捷至三民傳統市場僅750公尺，學區屬前金國小與前金國中，生活圈除近愛河水上遊憩中心、立德棒球場、東金公園、228和平紀念公園等豐富休憩機能，車行約5分鐘可到大立精品、漢神百貨購物消費，對於講究生活機能的自住客群來說，「豐邑TOP+」一次滿足市中心地段、生活機能與理想住宅條件，於市中心新案中相當罕見的優質規劃，擄獲置產購屋眼光。

關鍵字：豐邑建設高雄房產

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