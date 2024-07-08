租屋電費「每度6.63到8.46元」遭轟　佛心房東嘆：沒必要榨乾房客

▲電表示意圖。（圖／記者鄺郁庭攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

有網友發現，台中的租屋每度電開價6.63元至8.46元，讓她感到非常可怕。對此，有良心房東表示太高，沒必要榨乾房客，也有人分析這8.46元的收費合理。

有網友在臉書社團「爆料公社二社」發文表示，她看到網路上的廣告，台中市西區一間套房的電費為6.63元、夏季8.46元，房租則為1.6萬、1.25萬元，讓她直呼「來看看現在台中恐怖的電費」。

網友看完紛紛留言，「開燈都覺得浪費⋯這電費是真敢開」、「租金也是很恐怖」、「直接給你算1000度以上的價錢」、「電6.63元、夏季8.46元，屋主（房東）已精算過的」、「我租的6元就貴的要命，恐怖還快9元台中」、「價錢都打上去了，一個願打一個願挨，這有什麼好拿出來公審的」、「我才收4塊真是佛心來的」。

也有人說，分租套房雖會用小電表紀錄每個房客的用電量，但整體收費是看大電表，因此台電的夏天級距上達到1500度就是收8.46元，「沒有什麼噁心不噁心，使用者付費，別叫、我要是你房東我就台電帳單丟給你」、「如果這不合你意思，我推薦你找有獨立門牌的套房，那一顆錶有基本電費，就是你的獨立帳單，這一種通常是大樓整棟的獨立套房沒人跟你累計費用」。

有房東表示，「我才收4塊真是佛心來的」、「我也是個房東、我的做法是這期電費單金額除以帳單上的用電總數，換算出1度的費用，然後再和房客收他所使用的度數X我換算出來的1度費用，真的不會到8元這麼多，甚至不到5元，我覺得大家已經賺錢賺的很辛苦了，我們有福氣當個房東，已經收取房租了，真的沒有必要再去賺房客的電費，真的沒有必要把房客榨乾」。