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【廣編】輝達進駐亞灣、台積電第三座廠　助漲前金愛河房市

輝達進駐亞灣、台積電第三座廠　助漲前金愛河房市（圖／業者提供）

【廣編特輯】

圖、文／豐邑提供

日前輝達執行長黃仁勳來台引發AI旋風，不僅帶動「含輝量」股價上揚，與全球最大的AI伺服器製造商「鴻海科技集團」，將在高雄軟體科技園區內建置先進的算力中心，也複製了台積電效應，為高雄房市注入一劑強心針；消息一出，讓不少置產投資客群提前卡位佈局，尤其是鄰近亞洲新灣區的愛河生活圈－前金區，以高雄都會中心商業區為定位，提供完整的捷運交通通勤網絡、生活商業機能，將成為房市交易熱點！

高雄市府近年來全力推動「半導體先進製程中心」與「亞洲高階製造中心」兩大核心政策，也就是眾所皆知的大南方計畫下的Ｓ型產業廊帶，其中又以亞灣區最為5GAIOT (亞灣1.0)智慧科技創新園區的示範區，自110年迄今，產業推動成效優異，於去年5月核定升級為亞灣2.0智慧科技創新園區推動方案，計畫期程延長執行至116年，預計投入170億元，將5G AIoT技術應用擴展至半導體IC設計、智慧港灣、智慧影視產業等高雄特色產業。

「智慧科技創新園區」自亞灣1.0及2.0計畫推廣至今，已吸引超過鴻海、IBM、AWS、SAP等近175家企業大廠，及新創進駐群聚，並完成智慧製造、醫療與互動科技等創新實證，截至2024年3月，累計帶動230億元投資，創造538億元產值，預估帶動4,200個就業機會、吸引550億元投資、增加產值2,200億元。此次輝達與鴻海合作進駐亞灣「智慧科技創新園區」，將打造引超級晶片GB200伺服器為核心的先進算力中心，預計2026年完工；未來在電動車、機器人、智慧城市等多個領域投入AI應用，市府與鴻海聯手推動「CityGPT」，將讓高雄蛻變為國際智慧城市！

亞洲新灣區作為高雄產業轉型的引擎，企業總部效應已然成形，伴隨企業領袖、國際人士、菁英家庭的進駐，與之為鄰的前金區則提供了居住生活的完善機能；周遭同時擁有台鐵、紅線、橘線及綠線輕軌的四軌環抱優勢，其中紅線是高雄唯一可直達高雄車站、航空站、高鐵站的核心區域，而前金區愛河挾水岸綠帶之美，更將成為AI科技新富的首選，目前區內線上個案不多，以豐邑位於七賢二路、市中一路，三面臨路的黃金角地最備受矚目，作為前金區目前唯一基地規模超過千坪的預售個案，走路約3分鐘抵愛河親水步道，珍稀泳池飯店規劃，受惠輝達AI浪潮，未公開就已吸引全台菁英熱烈預約！

關鍵字：亞洲新灣區愛河生活圈前金區愛河

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