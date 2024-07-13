黃仁勳造福台灣商用不動產　商仲：外資詢問度增

▲商仲業者觀察，黃仁勳訪台後，外資對國內商用不動產的詢問度增加。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

先前輝達執行長黃仁勳訪台，不只多家科技股大漲，連國內房地產也將受惠。仲量聯行總經理侯文信觀察，黃仁勳效應讓台灣的國際能見度增加，觀察近期商用不動產市場，已出現更多的外資詢問。

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台北市商辦市場需求強勁，但相對的未來也有多棟A辦落成，增加供給，租戶選擇性增多，市場未來競爭加劇。仲量聯行商業不動產部董事總經理侯文信認為：「綠認證建築、管理品質將成為租金成長和維持進駐率的關鍵。」

仲量聯行針對台北市供租賃的65棟A級商辦調查，顯示29棟大樓已獲得綠建築認證或候選，佔57%租賃總供給面積，尚未取得綠建築認證或候選的則有36棟，佔43%租賃總供給面積。

相對於綠建築認證規劃日漸成長，提供綠電方案度供租賃A級辦公室仍相對稀缺，已提供綠電方案僅有13棟，佔29%租賃總供給面積。為因應未來商辦市場競爭，侯文信建議，業主應及早進行相關升級規劃。

此外，侯文信提到，AI予國內房地產2層面的帶動，「首先是輝達旋風發酵，增加台灣國際知名度，就第一線觀察，先前黃仁勳訪台之後，陸續有外資有意了解台灣的商用不動產。」

第二，台灣作為AI重要的產業鏈，工業不動產發展正面，觀察上半年許多交易都是自用買方，顯示產業發展有所需求，另外像是竹科的廠房標售也有相當的熱度。

▲侯文信（左）表示，台灣作為AI重要的產業鏈，工業不動產發展正面。（圖／記者項瀚攝）

第一太平戴維斯統計，上半年商用不動產共交易658億元，其中最積極的買方是建商，投入金額達213億元，藉由購置舊大樓補充市中心的土地庫存，而科技業成為第二大買方，共投入總額為162億元。

第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄表示，觀察這波AI熱潮，以IC設計、半導體產業受惠最深，IC設計以研發空間擴充為主，帶動科技業廠辦或辦公室需求，科學園區土地長期供不應求，若有標的釋出，都會吸引大廠積極搶進。

此外，公部門土地釋出也是重要來源，近期AI伺服器大廠緯創及旗下緯穎聯手標的內湖潭美段地上權，總金額20.8億元，是繼去年取得內湖科學園區台北市數位內容創新中心BOT案後，再次擴大投資，計畫將此區打造為集團的AI重鎮。

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