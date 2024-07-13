夢想開窗有美景　他買14樓「晚上開燈1狀況」超崩潰：連窗都不敢開

▲蚊蟲問題讓原PO很困擾。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者施怡妏／綜合報導

有網友表示，夢想住在高樓層，打開窗就是綠地、水景，於是買了14樓的房子，結果蚊蟲比想像中誇張，晚上點燈就會引來一堆蟲，有些還會鑽紗窗，因此晚上都不敢開窗，而且蟲子會引來壁虎，甚至跑進室內，讓他超崩潰。信義房屋專家表示，買水岸第一排，不管高低樓層都會有這樣的困擾。

原PO在PTT發文，「住有景的房子是不是得不怕爬蟲類？」以前住在透天厝，打開窗戶看到的是對面鄰居，所以兒時對於俯視綠地、水景的房子充滿憧憬，沒想到實際住進去後，與想像差很大，晚上開燈就會吸引大量的蟲子，「這些蟲子又很擅長鑽紗窗，導致晚上都不敢開窗通風」。

原PO感嘆，明明買了3面開窗的房子，卻像是住在只有陽光沒有空氣的玻璃盒子，「快要窒息了」，更崩潰的是，蟲子會引來他最恐懼的壁虎，壁虎經常會爬在窗戶上捕食，也很會鑽紗窗，「會跑進來室內，我當天就無法入眠」，為了跟壁虎戰鬥，還打斷了一支掃把，「現在連早上也不敢開窗了」。

對此，有網友建議換新的紗窗，「花點錢換防塵紗窗，蟲比較鑽不進來！要換國外做的那種」、「那就只好整組窗戶重做了」、「紗窗也有不同的密合工法，換一個吧」、「蟲都是從不密合的框進來的，好一點的不會有縫」。也有網友指出，壁虎是益蟲不需要害怕，「你要花花草草樹樹，本來就會有這些生物，壁虎還好吧，又不會咬人或跟人起衝突」、「壁虎我都捨不得殺，會幫你吃其他壞蟲耶」。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，水岸第一排一定會有這樣的困擾，想要享受大自然，就得接受這些狀況，低樓層也會碰到這樣的問題，建議原PO可以修繕紗窗，「紗窗緊密度不夠，有縫就會鑽進來」，不過，高樓層就不太會有蟑螂、老鼠出現。