不是七期！　台中在地預言「下一個房價百萬區」成形中

▲「鍋具女王」菲姐做客台中開箱建商百萬元等級廚具。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

潤隆建設（1808）今（10）公開首度插旗台中水湳的首發案「當代首馥」，總銷110億元，全案標配百萬廚具，更邀請「鍋具女王」菲姐前往開箱，潤隆建設總經理林暐鈞認為未來房市仍呈現緩漲格局，土地部分將著重佈局六都、基隆、新竹縣市。

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「鍋具女王」菲姐對於廚房要求規格相當高，今日受邀台中接待中心，對於建商居然標配整套百萬元等級廚具，更標配中島長桌，也令她心動不已，開心開箱。

▲業者認為台中以七期、水湳為雙引擎，但評估水湳將會率先突破百萬級別房價的領頭羊。（圖／記者陳筱惠攝）

潤隆建設總經理林暐鈞對於水湳首發案「當代首馥」，他表示：「依照目前銷售狀況來說，對未來房市走向審慎樂觀，房市仍呈現緩漲格局，至於佈局土地將著重佈局六都、基隆、新竹縣市。」其中更點名高雄補漲力道強勁。

「當代首馥」為水湳文商段第4個進場的個案，基地1204坪，規劃地上29樓、地下6層，46～52坪3房產品、1～2樓為店舖、3~5樓為辦公室，住宅每坪開價73萬元~75萬元，主力總價約3500萬元～3800萬元。

▲潤隆建設水湳首發案「當代首馥」住宅每坪開價73萬元~75萬元，主力總價約3500萬元～3800萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

行銷主委王建騏分析：「中科在過去20年來被譽為台中經濟引擎，2022年產值突破1兆1698億元，而台中以七期、水湳為雙引擎，但評估水湳預估將是率領台中衝向百萬級別房價的領頭羊。」

王建騏更表示：「七期與水湳地價比拼，在單價拉高至350萬元～360萬元下，更能篩選營建業體質，畢竟沒有營建實力的建商無法進到水湳、七期推案，土地地段好、低利、預期通膨心態，房價看不見下跌跡象。」

▲台中七期與水湳地價比拼，高容積土地單價皆衝破300萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

對於地價部分，在新美齊集團以單價338萬元、總價超過38億元拿下文心路一段土地後，據知情人士透露，目前大型建商如興富發集團，更有望再朝七期搶地，已相中捷運周邊、市政路上角地。

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