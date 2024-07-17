建商搶進！　高雄市心最後一個超越美術館的珍稀綠金特區

▲中都重劃區擁市中心最可遇不可求的大面積公園，區內的上萬坪溼地公園綠地水景，堪稱高雄最珍稀的綠金特區。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

中都重劃區擁市中心最可遇不可求的大面積公園，區內的上萬坪溼地公園綠地水景，堪稱高雄最珍稀的綠金特區，且能迅速連結高雄車站特區與美術館特區，吸引不少大型建商搶進，甚至被視為未來發展性更勝美術館。

該區位處高雄市正核心，南來北往交通十分便利，往北鄰美術館特區，近取美術館青海路商圈，可串聯成大美術館生活圈，往南可銜接高雄車站特區，為高雄市中心最具發展潛力的新重劃區，展現該區稀有價值性。

▲中都吸引不少大型建商搶進，甚至被視為未來發展性更勝美術館。（圖／記者張雅雲攝）

近年高市府全力推動中都重劃區發展，積極推動「中都三部曲」，包括69期重劃區公園闢建、九如陸橋拆除與重建、中都磚窯廠活化案。

第一部曲公園闢建已於去年動工，高雄市工務局表示，公園開闢完成後，將使愛河整體綠意蔓延，強化生態水岸綠帶的縫合，也串聯周邊公園綠帶及觀光景點，擴大加值整體效益。

▲中都重劃區展現市中心新重劃區的稀有價值，近取美術館青海路商圈，串聯成大美術館生活圈。（圖／記者張雅雲攝）

第二部曲九如陸橋已完成拆除工作，新橋已在設計中，預期2026年可完工。而第三部曲的中都磚窯廠活化案，高雄市都發局也透露，磚窯廠閒置多年，朝地主唐榮公司提案，進行都計變更方式來解決，唐榮已委託建築師作業中，市府積極從旁協助，積極加快公共建設速度。

此外，中都重劃區內的12.6公頃的「中都溼地公園」，是全台唯一位於市中心的濕地公園，市區內唯一的森態島嶼，並榮獲FIABCI全球卓越建設獎的環境復育類首獎，公園內可見紅樹林生態、80種原生林相，以及多種珍稀保育鳥類，已是遊客到高雄必訪的景點之一。

▲中都位處高雄正核心，往北鄰美術館特區，近取美術館青海路商圈，可串聯成大美術館生活圈。（圖／記者張雅雲攝）

市中心綠地難尋，中都深具綠金特區優勢，吸引眾多大型建商搶進，包括京城集團、興富發集團、永信、遠雄等開發商均已插旗購地，陸續推案，甚至看好該區未來發展更勝美術館特區，不但案案來人踴躍，買氣也相當熱絡，更凸顯中都重劃區的獨特性、稀有性與價值性。