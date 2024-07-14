台中唯一30萬人行政區　「最速重劃區」成千坪基地戰場

▲台中北屯捷運總站載客量從2021年6月每月從1萬多人增長到如今4萬多人，加速了機捷特區發展。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市北屯區人口正成長，人口隨著新案落成更是加快移入速度，成為台中市29個行政區中，唯一且首個突破30萬人的行政區，另外，根據台中捷運統計資訊網顯示，北屯捷運總站載客量從2021年6月每月從1萬多人增長到如今4萬多人，信義房屋專家分析，捷運經濟將從下一代成為主流。

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已正式營運4年的台中捷運綠線，起點位於機捷特區，隨著交通發展、建商進駐，商圈、學區、公園、交通陸續到位，過去甚至因房市基期低，成為首購天堂，發展進入中段的機捷特區，下半年將有漢宇、遠雄兩大品牌建商即將推出新案，千坪基地比拼下，一舉一動備受各界關注。

▲下半年將推出的漢宇建設新案規劃總樓高27層，也是目前已知機捷最高樓。（圖／記者陳筱惠攝）

觀察機捷特區下半年指標推案，以「漢宇建設機捷新案」以超過7年時間、端出1500坪以上基地最受矚目，據了解，該案除了將以綠建築問世外，更採用採用鋁模板的建築工法，總樓高將達27層，也是目前已知機捷最高樓。

漢宇建設總經理葉昱徵出席臺中市建築經營協會大師講座時，與曾獲「國際新銳建築師獎」、第13 屆《威尼斯建築雙年展》台灣代表建築師的林友寒聯袂出席，討論建築不只是在創造視覺的美感，而是如何在建構人性互動溝通的橋樑。

他也表示：「1500坪基地優勢能夠避開高容積土地常會遇到建物互相遮擋的情況，將會用心打造，並且不會做小坪數的建案。」

▲機捷特區隨著交通發展、建商進駐，商圈、學區、公園、交通陸續到位，房價也跟著水漲船高。（圖／記者陳筱惠攝）

目前包含大城、富宇、遠雄、惠宇、登陽、仁山等超過十家開發商，也在北屯機捷擁有土地庫存並持續推案，下半年還有遠雄建設將推出基地約1311坪的「碧柳段案」市場推估，該案單價可望從6字頭起跳。

對此，信義房屋北屯松竹店吳俊霆表示：「機捷特區有捷運、74環線利多，過去受到許多首購族喜愛，市場也嗅到人口紅利的香味，在消費購物方面除了有大地商場、總站夜市及多家超商滿足民生所需。」

▲漢宇建設總經理葉昱徵（左）出席臺中市建築經營協會大師講座與旅德建築師林友寒探討美學。（圖／記者陳筱惠攝）

人口部分也確實有感增加，吳俊霆認為：「捷運綠線目前觀察，學生族群搭乘比重逐漸上升，捷運等大眾運輸系統的蓬勃帶動軌道經濟周邊的成長，在下一代上有望成為主流。」

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