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三重新高價出現！　左岸預售案每坪衝破88萬

▲▼ 三重,左岸,潤鴻建築,鄭志隆 。（圖／記者項瀚攝）

▲三重區指標預售案「新濠漾III-巴黎公園」位於左岸，成交單價創三重區歷史新高。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

三重預售案房價創歷史新高，且位於過去被認為價格較低的左岸，而不是地段精華的右岸。潤鴻建築董座鄭志隆認為，左岸具開發潛力，預期未來均價有望超車右岸，自身建案即將公開，估每坪成交均價達80萬元。

《地產詹哥老實說》EP213／Q1土地交易量衝史上第一！　必學「地價換算房價」最簡易公式

據今（11日）最新實價登錄資訊，三重區指標預售案「新濠漾III-巴黎公園」首批揭露，高樓層最高成交單價達88.2萬元，創下目前三重區預售最高價，且還是3房格局，總價3417萬元，小坪數戶別盛傳站上9字頭。

事實上，三重二重重劃區分成右岸、左岸，右岸有三重捷運站，機捷共構，一站就到台北車站，傳統認知上價格遠超過去以工業區為主的左岸，但最新實價卻揭露，左岸預售案率先創下三重最高價。

潤鴻建築董事長鄭志隆表示，右岸發展成熟，但開發也相對飽和，而左岸還有大面積待開發土地，又有新北第二行政中心加持，兩岸價格已在近年縮小，預期未來左岸均價甚至有望超車右岸。

▲▼ 三重,左岸,潤鴻建築,鄭志隆 。（圖／記者項瀚攝）

▲鄭志隆認為，三重左岸均價有望超車右岸。（圖／記者項瀚攝）

三重左岸線上個案不少，包括「都廳大院2」、「市政官邸系列」、「潤泰左岸系列」、「左岸瀾庭」等等，且持續有新案將公開，像是即將在明日正式公開的「潤鴻日昕」規劃20、26坪，信義代銷透露，成交單價抓在80萬元上下。

不過，《591新建案》新聞公關組主任畢務潔指出，目前三重最高價出現在左岸，並不能解讀成左岸整體區段條件比較好，而是「新濠漾III-巴黎公園」坐擁大基地條件，更重要的是座落河景第一排，因此價格上衝。

畢務潔說，近期右岸有「潤泰捷六案」將公開，為三重站共構，低樓層規劃CITYLINK商場，個案除了建商品牌加持，也坐擁河景，雖然不是走小坪數，但預期單價仍會比左岸「新濠漾III-巴黎公園」更高，甚至逼近百萬大關。

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關鍵字：三重左岸右岸二重重劃區房價新濠漾潤鴻建築鄭志隆潤鴻日昕

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