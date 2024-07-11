7成以上住園區客　「最富里」里長指最大問題點

▲蓮潭里意外成為大黑馬，以綜合所得稅中位數約166.5萬元，奪下六都最富里冠軍。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

南科效應帶動台南房價暴漲，也讓一區出現新「天龍國」。根據統計，蓮潭里意外成為大黑馬，以綜合所得稅中位數約166.5萬元，奪下六都最富里冠軍。信義房屋專家表示，該區不少主管等級工程師，年薪落在120~300萬元，新案穩定維持4字頭價位，房市自成一國。

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據財政部最新統計，六都平均最富里意外爆冷由台南L&M特定區的蓮潭里拿下，所得稅中位數約166.5萬元，竟遙遙領先第二名的台北市內湖區寶湖里，該里中位數為114.3萬元，連蓮潭里民都大吃一驚。

▲蓮潭里位於台南善化區，就在南科附近，距離台積電開車約10分鐘。（圖／記者張雅雲攝）

從地理位置來看，蓮潭里位於台南善化區，就在南科附近，距離台積電開車約10分鐘，因此有不少在南科工作的科技人移居，根據善化戶政事務所統計，蓮潭里總人口共6832人，31~50歲占了約5成，出生率是全台南最高，人口結構相對年輕。

信義房屋南科店專案經理江仁傑指出，蓮潭里屬於LM特定區範圍，不少住戶是南科主管等級，薪水結構多落在年薪120~300萬元，才會讓所得中位數衝高。尤其約5年前台積電5奈米廠量產，有一波高階工程師進駐，帶動房價開始起漲。

2022年底台積電3奈米製程進入量產後，磁吸更多高階人才進駐，連帶讓蓮潭里的平均收入遠超雙北等傳統有錢里。

▲科技人小家庭多入手透天產品，屋齡10年內，建坪60~68坪，總價2000~2300萬元。（圖／記者張雅雲攝）

目前區域新預售案以大樓為主，房價站穩4字頭，中古大樓單價約33~37萬元，2房總價1000~1200萬元，3房總價1300~1600萬元，江仁傑分析，一般工作1~2年的科技人多先入手2房物件，工作幾年後再以小換大到3房格局。若是小家庭以透天產品較受歡迎，屋齡10年內，建坪60~68坪，總價2000~2300萬元。

江仁傑表示，科技人多半晚下班，六日才有空看屋，相對台南傳統購屋族，可以理性的分析數據成交，只要是區域行情內就可以接受，不會大刀議價，決定速度也很快，甚至有當天來看屋，當天就決定下斡旋。

▲蓮潭里里長陳紫晶透露，區內道路狹窄，甚至連中間的分隔線都畫不出來。（圖／記者張雅雲攝）

蓮潭里里長陳紫晶透露，里民大部分7~8成都在園區上班，外界視他們住在「富人里」，不過在該區居住成本也高，房價、物價雙漲下，在地人口袋沒那麼深，薪水成長的速度也跟不上房價漲幅。

而近年最大的改變就是里內空地愈來愈少，大樓愈來愈多，且區內道路狹窄，甚至連中間的分隔線都畫不出來，快速開發造成的塞車、停車困難，建議政府應正視交通帶來的問題。

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