六都最富里住滿南科客　台南豪宅王：將現5字頭新高房價

▲南科旁L&M特定區的蓮潭里，奪下六都最富里。（圖／記者張雅雲攝）

記者項瀚／台北報導

南科旁L&M特定區的蓮潭里，奪下六都最富里，周邊房市也成為討論焦點。台南豪宅王、上曜董事長張祐銘觀察，有許多高階工程師「塞車塞到怕了」，因此選擇在該區購屋，目前區域開發飽和，新案落在4字頭，公司在年底將推出5字頭個案創區域新高。

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據財政部統計，六都「最富里」由台南L&M特定區的蓮潭里拿下，所得稅中位數約166.5萬元，成為大黑馬，並遙遙領先第二名的台北市內湖區寶湖里，該里中位數為114.3萬元，連蓮潭里民都大吃一驚。

本站針對蓮潭里進行深度報導《7成以上住園區客 「最富里」里長指最大問題點》，該里位於台南善化區，就在南科附近，距離台積電開車約10分鐘，因此有不少在南科工作的科技人移居，另該里總人口共6832人，31~50歲占了約5成，出生率是全台南最高，人口結構相對年輕。

台南豪宅王、上曜董事長張祐銘觀察：「很多南科高階主管都住在這邊，他們不住市中心的原因是『塞車塞到怕了』，該區開發飽和，新案供給稀少，新案成交價落在4字頭，年底公司將推出新個案，將開出5字頭新高價。」不過他也觀察，這些園區客雖住在公司周邊，但也看法市中心房市，很多人都買一間置產。

張祐銘表示，前幾年政府陸續祭出打房政策，讓買盤壓抑許久，近來則持續釋放，市場資金量大，又沒什麼投資管道，使得全台各地新案銷售價格、速度都超乎預期。

張祐銘說，高鐵縮短南北距離，台南的產業投資不斷，市場具有實質的購屋需求，前6月買賣移轉棟數年增高達4成，領先其他五都，「現在台南房市還沒有到頂，下半年價量繼續走高，未來市中心不排除見到7字頭新高價。」

▲張祐銘認為，台南未來有機會見到7字頭。（圖／記者項瀚攝）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德補充，近年國內科技業蓬勃發展，帶動股市、房市勁揚，園區產業建設成為新案市場的最大助力，觀察南科產值不斷上升，甚至已超過竹科，成為全台灣科技園區之首，當然周邊房市表現也相當強勢。

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