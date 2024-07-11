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台中房市章魚哥預言　74環線內房價「7上8下」

▲▼史密斯華倫斯基Smith & Wollensky牛排館，CBD時代廣場,鳥瞰,七期,單元二 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲業者認為，台中全面站上7字頭是可預見的未來，但要再度攻上8字頭，可能會有壓力。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

有著台中房市章魚哥之稱的寶利發興業總經理蘇興民，今（11）日接任臺中市不動產聯盟協會第六屆理事長，預言台中房價將「7上8下」，未來協會將會統整代銷、估價師、仲介、地政士、地政學會6大群體探討房市問題，向政府提出建言。

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2020年蘇興民就指出，在台中14期重劃區、水湳經貿園區帶動下，房價將迎向4字頭的新「4」代，2021年也直接預告，台中74環線內房價將上飆至5字頭的「5法回頭」，今（11）日蘇興民接任臺中市不動產聯盟協會理事長，再度預言台中房價將「7上8下」。

▲▼ 臺中市不動產聯盟第七屆協會理事長，蘇興民 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲有著台中房市章魚哥之稱的寶利發興業總經理蘇興民，過去精準預測房價走向。（圖／記者陳筱惠攝）

蘇興民解釋：「台中房市1年內並沒有看壞的理由，但是在購屋年輕化、ＡＩ浪潮下，業界要面臨的轉變也很多，但是台中全面站上7字頭是可預見的未來，但要再度攻上8字頭，可能會有壓力。」

蘇興民也坦言，近年來房市變化多端，房價的上漲曲線牽涉到不同面向，從銷售手段、規劃流程、到原物料、工資等，協會由代銷、估價師、仲介、地政士、地政學會等6大群體組成，可從各面掌握市場消息。

不過也由於過去幾年房價漲幅劇烈，引來政府連番祭出抑制房價措施，蘇興民直言：「政府採取新政策的立意良善，但政策錯誤使用的情況下，打炒房變成全面性的打房，未來也將透過縱軸溝通，對政策提出建言。」

▲▼ 臺中市不動產聯盟第七屆協會理事長，蘇興民 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲臺中市不動產聯盟協會今舉辦第五、六屆理事長交接。（圖／記者陳筱惠攝）

另外，代銷公會全聯會榮譽理事長、萬群地產董事長謝坤成也表示：「目前根據政府打炒房政策來看，7都以外的房市開始要補漲，因為每個縣市地方政府開始知道，原來產業的進駐，不只房地產，在各面向都可以替地方帶來超乎預期的效益。」

謝坤成直言：「在缺工缺料下，連接待中心的發包價格都已經翻漲一倍，房價緩漲是肯定的，對於自住客來說『千萬不要等』」但是謝坤成也說：「不是每個人都需要買房，政府也應該思考更多的社會住宅，才能實現居住正義。」

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關鍵字：房市台中房價預測章魚哥蘇興民臺中市不動產聯盟協會

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