「以房養老」對高齡者吸引力下降　核貸額度年減15%

▲根據金管會統計，Q2以房養老新增核貸件數僅256件，新增核貸額度約13.95億元，與去年同期相比，分別下滑3.4%和15.1% 。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳意雯／台北報導

以房養老不再是當紅炸子雞？根據金管會統計，截至6月底，累計核貸額度472億元，件數總計8302件，兩項數據雖創新高，但若細算Q2數據，新增核貸件數僅256件，新增核貸額度約13.95億元，與去年同期相比，分別下滑3.4%和15.1%。

不動產逆向抵押貸款是專為擁有自住房屋高齡者設計的金融產品，以其房屋作為抵押向銀行借款，並分期領取現金或一筆性領取貸款，因此被民眾稱為「以房養老貸款」。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，央行進入升息循環，加上房市多頭態勢明顯，賣房收益豐厚，以及股市表現強勢，高息ETF成為投資新寵，這些因素皆降低了長輩以房養老的意願。徐佳馨表示，以房養老方案本意良善，有助於銀髮族維持晚年生活品質，但借款人每月向銀行領回資金需內扣利息，因此當央行進入升息循環，高齡者生活費縮水不少，進而降低申貸意願，加上台股持續創新高點，熱錢湧入不動產市場，使屋主對房價有期待，更不願將手中資產託付予銀行。

根據金管會資料顯示，與去年同期相比，全台Q2僅雲嘉南、外島的新增貸款額度出現成長，其餘區域皆呈跌幅。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶指出，雲嘉南地區存在青壯人口外移等問題，且近年全台房價飆漲，銀行鑑價提高且放款意願增加，使得該區高齡者較願意投入以房養老方案。

賴志昶提醒，綜觀各家銀行的以房養老方案，大部分最高貸款額度為銀行鑑價的7成，年限約30年，每月撥付金額會先扣除利息，隨著貸款餘額遞增，實際領到的金額會逐漸減少，因此，申請人應多方考量並請銀行試算，比較各家方案，找到最適合自己的退休規劃。