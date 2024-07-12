百萬YouTuber全台首店開店1年熄燈　在地曝：不意外

▲百萬YouTuber「含羞草日記」草爺，開設的「含羞草日記親子樂園」夾娃娃店，只營業到本月25日。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

百萬YouTuber「含羞草日記」草爺，開設的「含羞草日記親子樂園」夾娃娃店，去年盛大進軍台南開設全台首間店面，不過才短短1年，就掛出紅布條「因租約到期結束營業」，只營業到本月25日，黯然離開。信義房屋專家表示，該路段店家林立，競爭激烈。

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全台第一間「含羞草日記親子樂園」民權店，由百萬YouTuber「含羞草日記」草爺開設，去年4月在台南中西區風光開幕，以夾零食、日用品、玩偶等商品為主。

▲「含羞草日記親子樂園」夾娃娃店，只營業到本月25日。（圖／記者張雅雲攝）

當時草爺還邀請不少網紅一起參加剪綵，挾著草爺超高人氣，去年底在仁德再開第2間仁德店，不過才1年多，「含羞草日記親子樂園」民權店就掛出紅布條「因租約到期結束營業，開店至本月25日」，至於仁德店仍正常營運。

▲草爺挾超高人氣，全台第一間「含羞草日記親子樂園」民權店去年開幕。（圖／翻攝自YouTube／含羞草日記）

該店位於中西區民權路二段，據了解，地坪176坪、建坪288坪，屬於民權二路尾端，以過路客、觀光客居多，在地房仲預估，月租金約15~20萬元，對百萬YouTuber開店1年多就撤出，在地人直言不意外，開幕熱潮過後都沒人。也有人認為，那條路晚上8、9點就不熱鬧了，開在那邊沒搞頭。

在地仲介指出，之前屋主曾經整間店面出售，換算地坪約88~90萬元，開價破億元，後來改為出租，此次與夾娃娃機店租約結束後，有機會重新出售，預估開價約90萬元起跳。

▲該店以夾零食、日用品、玩偶等商品為主。（圖／記者張雅雲攝）

信義房屋台南民生店店長張榮表示，民權路二段目前租金行情約為地坪1200~1500元，以地坪來看，單坪落在70~75萬元，附近多為透天住家，白天有商業行為，但是晚上人潮不多，加上附近也有其他的大型夾娃娃機店，競爭相當激烈。

雖然店面不好經營，張榮表示，附近透天住家主力屋齡40~60，地坪約8~20坪，總價500~1000萬元，有不少民眾改成民宿、咖啡廳等文青店，也有不少購屋族專門鎖定老屋入手。

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