達麗拿下北高雄第一宗捷運聯開案　將斥27億打造23層住商大樓

▲北高雄首個捷運聯開案「高雄捷運紅線RK1西基地聯合開發招商案」，由達麗建設取得最優申請人，預計2029年完工。（圖／高雄市捷運局提供）

記者張雅雲／高雄報導

捷運紅線岡山車站6月30日才剛試營運，北高雄首個捷運聯開案「高雄捷運紅線RK1西基地聯合開發招商案」，由達麗建設取得最優申請人，投資27億元，將興建住商綜合大樓，12日簽約，預計2029年完工，外界預估未來房價至少5字頭起跳。

《地產詹哥老實說》EP213／Q1土地交易量衝史上第一！ 必學「地價換算房價」最簡易公式

該案基地位於台鐵岡山車站及捷運RK1站西側，基地面積約1058坪，建蔽率70%、容積率為630%，這次的RK1聯開案預計將投資27億元，為地下4層，地上23層的住商綜合大樓，未來計畫引進店舖、住宅與公共托嬰中心等設施。12日由高雄市副市長林欽榮、與達麗建設董座謝志長共同簽約。

▲高雄市副市長林欽榮(右)、與達麗建設董座謝志長12日共同簽約。（圖／記者張雅雲攝）

林欽榮指出，未來開發建物，將與RK1站西出口共構，市府分回172坪公共托嬰中心、106席車位及14億元價金挹注捷運建設，也請達麗建依合約規定明年1月12日申請建築執照，並依審定的開發建議書於2029年10月如期如質完工。

謝志長說：「他是高雄楠梓右昌長大的在地因仔，達麗對高雄有信心，也會繼續投資高雄，今天的簽約是公司跟高雄市政府第2次合作，第1次則是岡山的達麗米樂商場，未來捷運延伸線聯開案，達麗將繼續參與。」

▲高雄已簽約聯開案。（ETtoday製表）

高雄市捷運局指出，西基地順利招商並簽約後，這也是高市府繼O 4、O13、Y10之後，第4個完成簽約的捷運聯開案，RK1站東基地聯開案6月28日已經公告招商，預定11月28日截止收件。

達麗透露，明年動土，預計採預售方式銷售，開價未定。根據實登，岡山目前預售案最高成交價達41.1萬元，在地代銷預估，高雄近年房價飆漲相當迅猛，視未來推案時程，未來開價至少也要站上5字頭。

《地產詹哥老實說》EP213／Q1土地交易量衝史上第一！ 必學「地價換算房價」最簡易公式