水湳C位出道！「遠雄藝舍」今年交屋搭建設紅利

▲水湳建設到位，大型公共建設陸續到位，還有逢甲商圈與學區，享受城市發展紅利。

圖、文／遠雄藝舍提供

台中購屋客有親身看過七期萬丈高樓平地起，房價隨市政建設一路共榮的發展脈絡，因此對有多項重大建設加持的水湳未來性充滿期待，讓水湳房市一開始就「C位出道」，成為台中當前與七期重劃區並駕齊驅的燙金地段。地產業者點出主要關鍵在於「水湳是全台少數政府建設比建商推案還早啟動的重劃區。」。

水湳熱銷案「遠雄藝舍」專案經理羅美玲指出，水湳經貿園區首個建設利多「中央公園」已在2022年兌現，「遠雄藝舍」採邊建邊售模式銷售，預計今年10月交屋，將搭上2025～2026年間陸續完工開幕的新地標包括有「綠美圖」、「台中國際會展中心」、「台中流行影音中心」、「水湳轉運中心」等大型公共建設到位，享受城市發展紅利。

水湳當前預售開價來到7、8字頭，市場上出現許多為了總價犧牲室內空間、壓縮生活尺度的投資型小宅。「遠雄藝舍」一開始就鎖定自住買家需求，規劃正規的29坪、33坪兩房，坪數房型尺度得宜，深獲客戶肯定，此外，高樓層景觀戶43坪、45坪等三房戶型，不單房坪是水湳當前預售市場最為稀缺的真空帶，總價也未超過豪宅限貸令4千萬門檻，更因為具備無限棟距、無敵景觀優勢，一側看校園景觀、另一側望向中央公園，吸引換屋族群熱烈詢問預約。

▲遠雄藝舍具備無限棟距、無敵景觀優勢，一側看校園景觀、另一側望向中央公園。

「遠雄藝舍」已購客多為周圍醫生、教師、中科工程師，亦有外區客戶因小孩就讀逢甲或中國醫藥大學而來購屋，等孩子畢業再做靈活的資產規畫用。43、45坪壓軸三房則鎖定中科主管，和舊透天換新大樓的在地客群。

▲遠雄藝舍具備無限棟距、無敵景觀優勢，一側看校園景觀、另一側望向中央公園。

隨著交屋在即，「遠雄藝舍」貼心專寵已購VIP貴賓，舉辦一系列居家風格美學、裝修預算規畫、貸款財務管理等實用主題的講座，與音樂晚宴。此外，為呼應建案「城市藝廊」定位，更送給社區30幅法國精品藝廊Yellowkorner的攝影藝術作品，懸掛在各樓層梯廳，讓住戶出門、返家都能感受摩登時尚的藝術生活氣息。

遠雄藝舍基本資料

基地位置：台中市西屯區福星北路88號、86號

接待中心：台中市北屯區經貿路、經貿三路二段路口

賞屋專線：0800-502-555

坪數規劃：兩房(29、33坪)、三房(43坪)

企劃銷售：遠雄房地產

官方網站：https://www.fgrealty.tw/65488z