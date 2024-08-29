「住衣櫃」月租1.8萬　驚人一幕讓網友看傻：哈利波特？

▲房東保留衣櫃的滑軌門，門內是一張單人床和一台電視，床鋪上方有2個小架子。（圖／翻攝自Reddit）

記者詹雅婷／綜合報導

加拿大多倫多市中心一則出租訊息引發關注，有房東直接把公寓衣櫃內部擺進一張單人床之後，以每月750加幣（約新台幣1.8萬元）的價格出租，並要求房客提供2份推薦信以及工作或收入證明。此文被轉發至國外論壇Reddit之後，有網友看到照片感到震驚，把這拿來跟電影哈利波特情節相比較。

多倫多太陽報（Toronto Sun）等報導，這名房東開放出租的空間並非獨立房間，而是衣櫃，根據照片，房東保留衣櫃的滑軌門，門內是一張單人床和一台電視，床鋪上方有2個小架子。依據出租訊息，房客可共享超大陽台、浴室、廚房、客廳空間，附近也有學校、銀行、藥局、餐館、診所等，距離車站也近。

房東也要求，房客必須繳交押金200加幣（約新台幣4800元），提供附照片的有效身分證件影本、2份推薦信以及工作或收入證明等資料，希望房客是愛貓人士，免費提供高速網路。

這則訊息曝光之後引發討論，有網友說，「為了一個衣櫃，還要求提供2份推薦信和工作證明，這簡直瘋了」、「想像一下，每個月付750（加幣），不用魔法就能像哈利波特一樣生活」。也有人表示，衣櫃空間沒有任何窗戶，並不適合住人。