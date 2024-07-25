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美國夢離更遠了！　房市「2堵高牆」擋下首購、換屋族

▲美國房價相較疫情期間大漲。（圖／pixabay）

▲美國房價相較疫情期間大漲。（圖／pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國高房價、高利率使整體房市冷卻下來，這2堵高牆阻礙了首購買家和想換房的人的意願。住房負擔能力相較幾年以前也明顯下降，這加劇了一般人的經濟壓力，也使得美國夢的挑戰愈來愈大。

綜合外電報導，整體房市經濟縮影可以從一個人身上略知一二，35歲的髮型師布雷斯（Rachel Burress）大約10年前搬進母親的房子時，本該是一個短期的過渡，她最終會擁有一套自己的房子。

借住母親家的這些年裡，布雷斯提高了她的信用評分並為買房首付款存錢；然而隨著抵押貸款利率徘徊在7％左右，房價持續飛漲，她感覺短期內很難實現買房夢想。

「我甚至不知道我是否能夠擁有自己的房子」，住在德州沃思堡約20英里外的艾利多（Aledo），現在已是3寶媽的布雷斯說，「感覺我們就像被困住了，這真的很難應對。」

布雷斯的經歷反映了數百萬美國人的窘境，他們因高房價和高房貸成本影響了財務和個人生活。這也可以解釋為什麼這些人對國家經濟狀況如此悲觀。

同時，這也揭示了許多人的一種存在焦慮：美國夢似乎變得更加遙不可及。對於像布雷斯這樣的潛在買家來說，高房屋貸款利率和不斷上升的房價使他們感到被排擠在外。

30年期抵押貸款利率是美國房地產市場的一個流行選擇，過去幾個月來一直在7％左右波動。在去年底首次達到24年以來的8％之後，利率雖然有所回落，但對比疫情初期不到3％的水平仍是一個大幅上升——這促使了房地產市場的銷售和再融資熱潮。

另一方面，上漲的房價也在增加壓力，「Case-Shiller」全國房價指數今年創下歷史新高。「Zillow」房價指數在5月份突破了36萬美元（約新台幣1174萬元），比5年前同期上漲了近50％。

因此，相比幾年前，房屋負擔能力大幅下降。亞特蘭大聯邦儲備銀行在4月對購房經濟可行性的最新數據顯示，比2020年夏季的疫情高峰下降了超過36％。

全國範圍內，擁有中位數價值房屋所需的收入比例最新數據超過43％，根據亞特蘭大聯邦儲備銀行的數據。任何比例超過30％都被認為是無法承受的。

關鍵字：北美要聞房產房市

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