花2600萬給兒子買婚房…3個月後大崩潰　父氣提告：到處是豬毛

▲花2600萬給兒子買婚房，3個月後大崩潰。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

滿心歡喜買房，最怕是買到問題處處的爛樓！上海一位爸爸豪花600萬人民幣（約新台幣2600萬元）購入位於頂層的「毛坯房」，雖屬中古屋，但卻是從未有人入住或出租的「新房」，打算買給兒作新婚房。沒想到，3個多月後，房子大崩塌，客房的大半面牆身佈滿一層層白色、很厚的黴菌。他大呼，「牆上這個毛，一根一根像豬毛一樣。」

誤買漏水房的黃姓父親住在上海寶山區，去年以600萬人民幣（人民幣，下同）買入位於大樓頂層，約90平方米（約27坪）的「毛坯房」。

黃父指，因他看好房子是「準新房」，即未曾有人入住或出租過，但深知頂層最大隱憂是滲水問題，故在看房時已仔細看過，當時天花板全是雪白，沒有任何滲水痕跡，於是安心購買。

不料購入3個多月後，黃父打算裝修時，再看新屋狀況後當場崩潰。黃父表示，客房的大半面牆身佈滿一層層白色、很厚的黴菌，多處牆身有水跡，還出現發黴脫落問題。

黃父續指，下雨天情況更惡劣，「我手摸在牆上就是濕漉漉的感覺，還有牆上這個毛，很長很長的，而且發黑的，一根一根像豬毛一樣。」

黃父回憶，當時第一時間找來物業管理人員，他們回覆上一手屋主曾上報有2次漏水問題，但並未曾維修。黃父指，當時與屋主及物業代理簽買賣合約時，上面清楚寫明了「該房未曾發生過漏水」。之後，他立即找上該代理交涉。

代理表示對漏水問題一無所知，但願意按當時合約上關於「房屋漏水保固補償」的承諾條款，向黃父賠償最高2萬人民幣。

其後，黃父為解決滲水問題，先後找了3家公司評估，報價全都是5萬人民幣以上，他認為上一手屋主及代理均有責任共同承擔該筆費用。

賣家嚴先生則表示，房子確實曾出現滲水，但他其後已修復，所以沒有必要告知代理或買家。至於賠償問題，嚴先生則沒有任何正面回覆。

由於沒法就賠償問題達成共識，黃父決定告上法庭。律師秦裕斌表示，賣家有義務告知買家單位曾有滲水問題，如在買賣合約上沒有列明單位曾有重大滲水或漏水情況，那就是違法。因滲水問題在合約上會被視為樓面有瑕疵，解決方案可為賠償，或賣家自己負責處理問題。律師續指，如物業代理因工作疏忽，沒有明確告知買家單位有問題，代理需負擔部份責任。