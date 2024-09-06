買家PO網求「屋主自售房」　他曝真實情況搖頭：不會比較便宜

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pixabay）

記者鄺郁庭／綜合報導

很多人覺得跟屋主買房，就不會有仲介費的困擾。不過，就有資深房仲表示，常看到買方在網路上徵買房，但註明不想透過仲介，怕房價會多仲介費支出，「真實情況卻是：就算屋主沒有透過仲介賣房，屋主也不會賣得比較便宜」。

「直接跟屋主買，會比較便宜？」經營粉專「Lin's竹北房產筆記」的林姓房仲發文指出，常看到買方在網上徵買房，卻又註明不想透過仲介，可能是覺得屋主委託仲介，房價裡面多了仲介費支出，會買得比較貴。

他就表示，其實就算屋主不透過仲介賣房，也不會賣得比較便宜，「更多的是，屋主把仲介費省起來，轉換成他要的獲利。若是不信，自行去看一下購屋網屋主自售都開出什麼價格吧！」

他分享道，以一般邏輯來說，社區上一筆鄰居成交1000萬，屋主基本上不會管1000萬裡到底含多少仲介費、稅金、淨拿多少，「他只會認為『我房子的合理起始價，至少就是1000萬起跳』。」

貼文引發熱論，「沒有房仲在中間潤滑，基本上談不成，大概率會在談判中吵起互罵」、「我們家族一半房子向屋主買，真的是便宜一點，這是常識，但案量就是少」、「我跟屋主交手的經驗，極心煩。後來跟仲介合作，省心很多」、「沒有房仲在中間折衝，很容易談崩。但是我自己碰到的兩光房仲也是不少。」但也有屋主現身，「我是屋主，是真的會扣除服務費喔！」