她繼承「5、6間北市老公寓」：該賣掉還出租？　網建議1做法

▲原PO繼承北市老公寓，猶豫要如何處理。（示意圖／記者林敬旻攝）



記者郭卉寧／綜合報導

繼承房子後，你會選擇出租還是賣掉呢？就有一名女網友指出，前陣子繼承5、6間北市老公寓，但她和家人主要居住在新竹，目前也尚未買房，因此猶豫要將這些老公寓賣出來買新房，還是要留著出租。對此，不少人建議，可賣1、2間來換新房，其餘留下出租。

原PO在Dcard發文表示，日前繼承爸爸在芝山的5、6間40多年的老公寓，大約都40幾坪，但她和另一半已在新竹生活多年，但都是租房，尚未購入自己的房子，「想請問大家認為這些房出售，然後換新竹新房比較好，還是留著自住或出租？」

貼文曝光後，不少人建議如果不缺錢，可以選擇出租，「絕對是出租」、「賣1、2間買新竹，剩的留著收租」、「我認為留，台北市老房子租人是蠻不錯收入」、「要出租的話是建議需要整理過，假如手上資金不夠可以貸或是賣一間其他出租」、「我覺得如果不缺錢，可以考慮出租給別人，不過因為是老公寓可能需要重新整理，可以賣一間，然後換現來整理跟投資」、「別賣，台北市的房子保值，拿去增貸，出租付貸款，買新竹房子，一間滾一間」

但也有人認為，兩地管理房子有點麻煩，且也怕遇到壞房客，「先賣舊的，拿到的錢買新竹」、「賣屋移轉到新竹，我自己是沒時間兩地奔波管理房子」、「肯定是都賣掉，在新竹買新房，出租問題多，也怕遇到爛房客」、「全賣掉，然後賣掉的錢一部分買新竹房子自住，一部分買屋齡比較沒那麼老的10年房或新房，當作出租用，因為這樣要租感覺也比較好租出去，之後要脫手也更容易」。