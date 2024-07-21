TYPE C插頭、充電盤當裝飾　網友笑：甘苦人的大樓

▲有網友在臉書粉專PO出照片，「這棟大樓應該是新的喔！有TYPE-C充電」，引來眾多網友嘖嘖稱奇。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄喜迎台積電、輝達進駐，形成高科技產業聚落，有網友在臉書粉專PO出照片，「這棟大樓應該是新的喔！有TYPE-C充電」，照片中的這棟「維士比大樓」位於高雄中正路，還有眼尖網友發現，連MagSafe磁吸充電盤都有，引來眾多網友嘖嘖稱奇。

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原PO在臉書《鼎威-Apple原廠零件獨立維修中心》貼出1張建築照，並發文表示「有TYPE-C充電」，特殊的外觀引來不少網友紛紛留言，還有網友超認真計算「總共有10個TYPE-C充電」、「還有MagSafe磁吸充電盤呢」。

該棟「維士比大樓」位於高雄中正路，屋齡26年，旁邊就是信義國小站，地段相當精華，也有網友笑稱該棟是「甘苦人的大樓」、「明天的體力傳便便」。

▲中正路原本就是高雄金融中心，是商辦最集中的區段，許多知名企業總部都設在沿線。（圖／記者張雅雲攝）

高雄市仲介公會理事鄭啟峰指出，中正路原本就是高雄金融中心，是商辦最集中的區段，許多知名企業總部都設在沿線，該棟商辦企業進駐率高，物件釋出量也不多。近1年該棟商辦成交，均價約24萬元，租金單坪落在600~800元。

不過由於土地開發已飽和，目前中正路商辦大樓屋齡大都超過20年，有不少企業主出現換商辦的剛性需求。

鄭啟峰表示，過去20年高雄商辦推案屈指可數，市中心新商辦不多，附近的新商辦「高雄CBD」屋齡1年，可立即進駐，近一年成交均價達33.8萬元，成交最高也有36萬元，預售中的「京城IFC」位於農16，均價48.6萬元，最高成交價54萬元，新商辦租金落在每坪1000元上下。

鄭啟峰表示，高雄近年不少產業陸續進駐，帶動商辦買氣轉旺，不論是企業主自用，或是瞄準租金收益，也有不少置產客入手。

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