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4組人搶台糖楠梓358坪土地　自然人2.1億搶下曝規劃

▲▼ 高雄,楠梓,台積電,高大特區,台糖 。（圖／記者張雅雲攝）

▲台糖釋出1筆楠梓區土地，位於高大特區，最終由邱姓自然人以總價2.1億元購入。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台積電在高雄楠梓打造2奈米廠，帶動房市看漲。台糖楠梓區土地日前決標，位於高雄大學特區，底價為1.7億元，共有4組人馬搶標，最終由邱姓自然人以總價2.1億元購入，換算單坪約61萬元，據了解，該地為玉鎮建設取得，該公司證實1年後才會推案。

《地產詹哥老實說》EP213／Q1土地交易量衝史上第一！　必學「地價換算房價」最簡易公式

台積電在高雄楠梓產業園區設置2奈米廠，可望帶動上中下游產業投資，也讓楠梓房市再受矚目。台糖12日釋出1筆楠梓區土地，位於高雄大學路，面積約358坪，為住4用地，採不動產標售方式公開招標，投標底價為1.7億元，吸引共4組人馬搶標，競爭激烈。

最後由邱姓自然人以2.1億元得標、溢價23.5%，換算土地每坪單價約61萬元，據了解，該地由玉鎮建設取得，記者致電玉鎮建設，該公司證實，並透露土地剛標到，最快也要1年後才會推案，預計規劃首購大樓，採預售方式公開。

住商不動產楠梓高大謙行加盟店長蔡岳霖表示，高大特區近期買氣超旺，區段住4土地行情約70~90萬元，該地因面寬較小，取得價格堪稱相當合理。

▲▼ 高雄,楠梓,台積電,高大特區,台糖 。（圖／記者張雅雲攝）

▲楠梓高大特區屬於直接受惠的第一圈，帶動區域房市價量齊揚。（圖／記者張雅雲攝）

蔡岳霖透露，台積電2025年即將量產，楠梓高大特區屬於直接受惠的第一圈，帶動區域房市價量齊揚，近期預售、中古大樓都被瘋狂掃貨，該公司剛推出的「玉原道」買氣也相當熱絡，最高成交價約38萬元。

目前高大特區新案成交價站穩3字頭，部分新案成交價已衝破4字頭，蔡岳霖說：「現在已經不是地點、建商品牌的問題，在外地人眼中甚麼都是A貨。」

而今年3月茂德建設在高大特區的大學南路入手1065坪土地，換算單價為70萬元，5月永信建設也以總價5.89億元購入周邊645坪土地，單價更高達91.4萬元，以此次的成交單價來看，外界推估未來開案房價將站4字頭。

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關鍵字：高雄楠梓台積電房市高大特區玉鎮台糖

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