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她賣房前「想先裝潢」讓價格更好看！網卻點出1問題：我會擔心

▲▼買房,大樓,公寓,購屋,物件。（圖／Pixabay）

▲賣房前有需要先裝潢過嗎？（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

如果要賣房，有必要先裝潢過嗎？近日有網友發文表示，她覺得房子先裝潢過再售出，這樣價格就能好看一點，但老公卻持相反意見，因此她就想知道，大家會比較想買有裝潢過的房子嗎？對此，信義房屋專家坦言，這個沒有標準答案，若房子已經裝潢過，一起貸款會比較輕鬆；但也有人不想買裝潢過的房子，因為會更傾向看原始屋況再決定。

女網友在Dcard上，以「老屋要賣，我需要重新裝潢再上架賣嗎」為標題發文，提到他們有間地段不錯、屋齡約30年的房子要賣。她認為，房子應該先裝潢過再售出，這樣價格會比較好看一點；但老公則認為，屋內擺設不用特別動過，直接賣就好了。

由於夫妻倆看法不同，因此原PO就想知道，大家會比較想買有裝修過的房子嗎？還是只要牆面乾淨即可？剩下的就交由新屋主自己裝潢？

▲▼買房,大樓,公寓,購屋,物件。（圖／Pixabay）

貼文曝光後，多數網友都表示，「牆面乾淨即可，屋主裝潢不滿意還要拆除，而且裝潢讓我覺得有藏漏水或壁癌」、「如果是我，會選沒有裝潢的，容易確認屋況又能裝潢成自己喜歡的風格」、「你裝潢的風格人家不一定喜歡，要到加分的裝潢可能不便宜」、「喜歡沒裝潢的， 能更好的確認屋況，也方便之後自己改動。裝潢太漂亮的我會擔心是不是蓋住了一些瑕疵」。

賣房時會建議先裝潢過嗎？信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德認為沒有一定，裝潢後有好處也有壞處，好處是花個1、200萬元裝潢，售出價格比較高，可以讓買家連裝潢的費用也一起貸款，會比較輕鬆；比較不好的是，買主可能會有疑慮，擔心房子裝潢過，會不會屋況有問題？會不會漏水？所以沒有標準答案。

關鍵字：買房賣房裝潢屋況信義房屋曾敬德

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