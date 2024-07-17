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建商推案縮手？　七都建照申請量僅台中、高雄正成長

▲▼台北雙星建築工地 機捷台北車站站 未來西區門戶。（圖／記者屠惠剛攝）

▲全台7大都會區建照申請量，僅台中、高雄呈現正成長，其餘5都則不增反減。（圖／記者屠惠剛攝）

房產中心／台北報導

建照量反映建商對區域的信心指數，根據永慶房產集團統計，前5月台中和高雄的住宅建照申請戶數分別達1萬747戶和8008戶，年增26.5%和79.4%，顯示建商對這兩個都會區的房市前景看好。此外，由於科技公司設廠影響，台中和高雄的產業題材顯現，吸引許多建商進駐，預計未來房市需求將會攀升。

永慶房屋研展中心副理陳金萍認為，台中、高雄市的建照量大幅回升，主要受到科技公司設廠的影響，產業題材顯現，吸引許多建商進駐。

除台中、高雄外，其餘5主要都會區的建照申請戶數均是負成長。其中，新北市量減45.8%最多，其次是台南市的33.5%、新竹縣市的21.1%、桃園市的15.6%。台北市差距則較不到雙位數。

▲▼永慶統計建照。（圖／業者提供）

▲建照量以高雄市年增近8成最多、新北市倒減45.8%則引起關注。（圖／業者提供）

陳金萍分析，「新北市估因2023年建商積極搶攻蛋白區，以及該地需求強勁，推升當年建照量。不過，隨著待售新成屋數量逐季攀升，以及囤房稅2.0上路，增加建商去庫存壓力，建照銳減跡象也反映在今年年初。」

至於台南市，陳金萍說：「2022年半導體產業議題正熱，建商看好前景，使得該地區建照爆量。但後續央行針對土建融、餘屋貸款限制，以及《平均地權條例》修法等，導致建商改採減量、延緩推案策略，建照量明顯放緩。」

而向來被視為「脫北者天堂」房市交易熱絡的桃園市，建照申請戶數竟也「倒退嚕」，《住展》雜誌發言人陳炳辰認為，雖然今年推案表現強，但不少為前幾年申請建照的案件，且去年也有傳出申請建照展延的情況，都可能造成數據落差，「加上目前市況熱，更能以量制價，建商不急於開工或申請新照，像桃園區新興熱門的捷運A20興南站，建商插旗插好插滿，卻也還有許多新案並未開張。取得建照量體，不一定代表推案市況。」

關鍵字：台中高雄建照房市永慶房產集團

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