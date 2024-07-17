台中6千坪精華地上權釋出　單元8最低價每坪23萬

▲台中土地交易暢旺，近期地上權案招標也啟動。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

農業部農田水利署臺中管理處釋出台中市4塊精華地，以70年設定地上權準備招商，總計約6622坪，4塊地分別坐落台中單元8、水湳經貿園區以及北屯機捷特區，總權利金底價達20億元規模。

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農田水利非事業用不動產設定地上權案招商案，此次共釋出4塊台中市精華地，包含位於台中單元8共計1377坪、水湳生態段2537坪、821坪土地，以及北屯機捷特區1885坪土地。

▲農業部農田水利署臺中管理處釋出台中市4塊精華地。

松彬不動產估價師事務所廖家顯分析：「此次招標的土地都設定70年，單元8土地鄰近中國醫藥大學水湳校區，比較靠近河南路商圈，區段點位好。加上以權利金換算，每坪取得成本僅落在23萬元，雖容積率僅140%，但與週邊地價仍有差距，成為黑馬。」

另外，北屯區機捷特區土地，擁有350%的高容積，且基地位置就在機捷總站出口，加上好市多帶動，廖家顯認為：「僅零售業、辦公用途的『休閒服務專用區』也是前景看俏。」

▲北屯區機捷特區土地，是此次容積最高的地目，擁有350%的高容積。（圖／讀者提供）



全案預計10月1日開標，值得一提的是，過去地上權案除權利金外，租金部份大多採申報地價的5%去計算，此次年租是申報地價3.5%計，有望成為帶動地上權順利標出的契機。

▲單元8土地鄰近水湳中國醫，也靠近河南路商圈，單坪價格換算為23萬元，有望成為黑馬。（圖／記者陳筱惠攝）

但不動產業界人士認為：「此次地上權標售的土地相對方正，面積也都夠開發，以機捷特區來說，容積高可開發辦公室、商場、物流業，相對彈性空間大，水湳生態段雖有著280％容積，但此次標售『不得開發純住宅』，因此相當看對象使用。」

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